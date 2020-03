Mainz – #Coronavirus: Erster Todesfall in Rheinland Pfalz

Mainz

In Rheinland Pfalz ist eine 84-jährige Frau an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben.

Dies teilte das Gesundheitsministerium gestern mit.

Es handelt sich um eine 84-jährige Frau aus dem Westerwaldkreis, die am 17. März in instabilem Zustand in die Paracelsus-Klinik in Bad Ems eingeliefert wurde. Sie wurde auf die Intensivstation des Krankenhauses gebracht und verstarb kurze Zeit später.

Quelle Ministerium für Soziales und Gesundheit

