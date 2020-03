Landau – Kfz-Zulassungsstelle öffnet Betrieb ausschließlich für Zulassungsdienste und Autohäuser

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kfz-Zulassungsstelle schafft ab Montag, 23. März, jeweils in der Zeit zwischen 8:00 und 9:30 Uhr ausschließlich für Zulassungsdienste und Autohäuser die Möglichkeit, Fahrzeuge an- oder abzumelden. Zulassungsvorgänge werden in dieser Zeit abgegeben und können nur nach telefonischer Rücksprache abgeholt werden. Damit hat jeder Bürger die Möglichkeit, über einen dieser Dienste die Zulassung oder Abmeldung seines Fahrzeuges zu realisieren. Einzelvorsprachen sind nicht möglich und werden abgewiesen. Nur so kann gewährleistet werden, dass es nicht zu einem unkontrollierbaren Publikumsaufkommen mit Pulk- und Schlangenbildung vor oder im Kreishaus kommt. Solche Menschenansammlungen müssen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zwingend vermieden werden.

„Die Erfahrung der letzten Woche – als ganze Familien und Familienverbände den Warteraum der Zulassungsstelle besetzt haben, was letztlich auch zu der Entscheidung geführt, den Betrieb vorübergehend einzustellen – hat gezeigt, dass nur durch eine strikte Reglementierung der Zugangsmöglichkeiten ein für alle tragfähiges Konzept für die Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen realisiert werden kann“, so Landrat Dietmar Seefeldt.

Dies diene gleichermaßen dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zulassungsstelle. Adressen und Kontaktdaten der Zulassungsdienste finden Sie unter anderem im Netz. Weitere Informationen unter suedliche-weinstrasse.de oder über die Mailadresse kfz.zulassung@suedliche-weinstrasse.de.