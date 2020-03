Heidelberg – Übersicht über die aktuellen Baustellen in der Zeit vom 23. bis 29. März 2020

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die seit dem 10.03.2020 vermisste 13-jährige Julia Maria Ramona H. wurde am Donnerstagabend von einer Streifenwagenbesatzung in Mannheim aufgegriffen und zurück in ihre Einrichtung gebracht. Wo sich die 13-jährige in den vergangenen Tagen aufhielt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt. INSERATwww.optikadam.de »