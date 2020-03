Heidelberg – Standesamt für die Meldung von Sterbefällen geöffnet

Otterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 20-jähriger Mann verschaffte sich am Donnerstagabend unberechtigt Zutritt in den Pfandlagerraum eines Lebensmittelmarktes in Otterstadt und entnahm dort 9 Kisten mit Leergut. Danach gab er diese am Pfandautomaten ab. Aufgrund eines Defekts währende der Abgabe, kam eine Mitarbeiterin hinzu. Sie erkannte vier noch nicht abgegebenen Kisten als Pfandgut, welches sie bereits im ... Mehr lesen »