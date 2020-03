Heidelberg – „Gemeinsam gegen Corona“ – helfen Sie mit! Stadt Heidelberg startet Plakatkampagne

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Gemeinsam gegen Corona!“ Diesen Aufruf startet nun die Stadt Heidelberg und appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, dazu beizutragen, dass sich das Coronavirus weniger schnell verbreitet. Diese Botschaft transportieren ab Freitag, 20. März 2020, verschiedene Plakatmotive ins ganze Heidelberger Stadtgebiet. Plakatiert wird auch in englischer und türkischer Sprache.

„Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger auf: Bleiben Sie zu Hause! Treffen Sie keine Freunde oder Verwandte und gehen Sie wirklich nur dann einkaufen, wenn es nötig ist. Leider setzen einige das im Alltag nicht um. Doch ich kann nur betonen: Die Lage ist ernst und es müssen alle – wirklich alle – mithelfen, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Die neuen Plakate sollen das den Menschen in Heidelberg ins Gedächtnis rufen – immer und immer wieder“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Plakat herunterladen und aufhängen

Die Plakate machen die verschiedenen Bereiche des neuen Alltags während der Corona-Krise zum Thema. „Spielt zu Hause“, heißt es da. Und: „Daheim sporteln.“ Eine Anregung bietet das Plakat „Treffen geht auch anders“, das darauf hinweist, auf das Telefon und Videoanrufe zu setzen.

Die Stadt Heidelberg verbreitet die Motive auch über ihre Social-Media-Kanäle und bietet die Plakate zum Download an. Unter www.heidelberg.de/coronavirus lassen sich die Motive herunterladen, um sie selbst auszudrucken und aufzuhängen – in Wohnhäusern, etwa an Fenstern, in Treppenhäusern und Tiefgaragen, oder in Läden (Schaufenster). „Bitte unterstützen Sie die Aktion“, ruft Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner alle Bürgerinnen und Bürger auf.