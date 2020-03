Heidelberg – Einladung zur Sitzung des Gemeinderates! Wegen Coronavirus-Pandemie Reduzierung der Tagesordnung und Besucheranzahl! Themen u.a. : Dynamischer Masterplan PHV, Standortentscheidung zur Verlagerung des Ankunftszentums

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zur Sitzung des Gemeinderates

am Donnerstag, 26.03.2020, um 16:30 Uhr, Großer Rathaussaal, Zimmer 2.08, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg.

Achtung! Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Tagesordnung und die Anzahl der Besucherplätze reduziert.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen

2 Fragestunde

3 Nachrücken von Herrn Karl Emer, wohnhaft in 69126 Heidelberg, in den Gemeinderat der

Stadt Heidelberg

hier: Feststellung gemäß §§ 29 und 31 Gemeindeordnung (GemO)

Beschlussvorlage 0067/2020/BV

4 Nachrücken von Herrn Karl Emer, wohnhaft in 69126 Heidelberg in den Gemeinderat der

Stadt Heidelberg

hier: Verpflichtung nach § 32 Gemeindeordnung (GemO)

Informationsvorlage 0036/2020/IV

5 Umbesetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger Gremien

Beschlussvorlage 0071/2020/BV

6 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rohrbach – Felix-Wankel-Straße 17-21

hier: Abwägungs- und Satzungsbeschluss

Beschlussvorlage 0068/2020/BV

7 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rohrbach – Felix-Wankel-Straße 17-21 hier: Durchführungsvertrag

Beschlussvorlage 0069/2020/BV

8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Bahnstadt – Fitnesscenter” hier: Durchführungsvertrag

Beschlussvorlage 0256/2019/BV

9 Patrick-Henry-Village Dynamischer Masterplan

Beschlussvorlage 0079/2020/BV

10 Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge von Patrick-Henry-Village – Standortentscheidung auf Basis der vorgelegten Gegenüberstellung der Standorte „Wolfsgärten“ und „Gäulschlag“

Beschlussvorlage 0048/2020/BV

11 Verkehrsentwicklungsplan 2035 – Ziele für Verkehr und Mobilität

Beschlussvorlage 0063/2020/BV

12 Kofinanzierung der Projekte des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar aus dem Förderprogramm „Saubere Luft“; Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln

Beschlussvorlage 0078/2020/BV

13 Um- und Ausbau des ehemaligen Gemeindezentrums Emmertsgrund zur Kindertageseinrichtung, Forum 3 in Heidelberg und Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel

Beschlussvorlage 0036/2020/BV

14 DER ANDERE PARK hier: Änderung der Ausführungsgenehmigung für den 2. Bauabschnitt – Erhöhung der Gesamtkosten

Beschlussvorlage 0101/2020/BV

15 DER ANDERE PARK hier: Änderung der Ausführungsgenehmigung für den 3. Bauabschnitt wegen Kostensteigerung

Beschlussvorlage 0126/2020/BV

16 Stadtbetriebe Heidelberg Nachkalkulation der Wassergebühren Nachkalkulation der Abwassergebühren

Beschlussvorlage 0072/2020/BV

17 Sanierungssatzung Heidelberg-Kirchheim – Patton Barracks hier: Änderung der Satzung

Beschlussvorlage 0106/2020/BV

18 Steinbruchsanierungen hier: Maßnahmengenehmigung im Waldbereich sowie Bereitstellung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen

Beschlussvorlage 0059/2020/BV

19 Entlastung von Familien: Geschwisterermäßigung in Kindertageseinrichtungen freier und privat-gewerblicher Träger

Beschlussvorlage 0114/2020/BV

20 Festlegung Eintrittspreise – Heidelberger Literaturtage 2020 – Poetry-Slam zum Hölderlin-Jahr – Literarische Stadtführungen

Beschlussvorlage 0092/2020/BV

21 EDV-Einsatz bei der Stadtverwaltung Heidelberg – Verlängerung des bestehenden “Enterprise Agreement” mit der Firma Microsoft

Beschlussvorlage 0085/2020/BV

22 Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter für die Geschäftsjahre 2020 – 2025

Beschlussvorlage 0065/2020/BV

23 Umbesetzung bei den Vertreter/-innen des Jugendgemeinderates in gemeinderätlichen Ausschüssen

Beschlussvorlage 0107/2020/BV

24 Kinderbeauftragte in den Stadtteilen Pfaffengrund und Handschuhsheim

Beschlussvorlage 0116/2020/BV

25 Freiwillige Feuerwehr Heidelberg Wahl des Stadtbrandmeisters und seines Stellvertreters am 24. Januar 2020

Beschlussvorlage 0096/2020/BV

26 Freiwillige Feuerwehr Heidelberg, Einsatzabteilung Altstadt Wahl des zweiten Stellvertreters des Abteilungskommandanten am 12. Februar 2020

Beschlussvorlage 0097/2020/BV

27 Freiwillige Feuerwehr Heidelberg, Einsatzabteilung Kirchheim Wahl des Abteilungskommandanten und seiner Stellvertreter am 16. Februar 2020

Beschlussvorlage 0098/2020/BV

28 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung über 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0090/2020/BV

29 Offenlagen

29.1 Bezirksbeirat Ziegelhausen – Ausscheiden von Herrn Wolfgang Vogt und Nachrücken von Herrn Anthony Pollmann Tuya

Offenlage 0003/2020/OF

29.2 Bezirksbeirat Bahnstadt – Ausscheiden von Herrn Sebastian Werner und Nachrücken von Herrn Dr. Oliver Bodem

Offenlage 0004/2020/OF

Nicht öffentliche Sitzung

1 Hierbei handelt es sich um VERTRAULICHE Tagesordnungspunkte.