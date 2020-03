Heddesheim – Verkehrsunfall mit verletzter Person – Nachtrag

Mainz In Rheinland Pfalz ist eine 84-jährige Frau an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Dies teilte das Gesundheitsministerium gestern mit. Es handelt sich um eine 84-jährige Frau aus dem Westerwaldkreis, die am 17. März in instabilem Zustand in die Paracelsus-Klinik in Bad Ems eingeliefert wurde. Sie wurde auf die Intensivstation des ... Mehr lesen »