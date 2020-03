Mauer – Anhänger löste sich von Traktor – 73-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Schwere Verletzungen zog sich eine 73-jährige Fußgängerin bei einem Unfall am Mittwoch um 13.50 Uhr in der Bahnhofstraße zu. Ein 64-jähriger Traktorfahrer war mit einem Anhänger ortseinwärts unterwegs, als sich kurz nach Passieren des Bahnübergangs der Anhänger aus der Kupplung löste und auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite rollte. Dort erfasste er die Fußgängerin, die dabei gegen einen Holzzaun gedrückt wurde. Nach der Medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Neckargemünd.

