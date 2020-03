Mannheim – Unfall durch Vorfahrtsverletzung – zwei Autos total beschädigt – keine Verletzten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Glücklicherweise unverletzt blieben zwei Autofahrer bei einem Unfall am Dienstag um 11.30 Uhr an der Einmündung Frobeniusstraße/Wilhelm-Peters-Straße. An beiden Autos entstand Totalschaden. Ein 36-jähriger Fahrer eines Renault hatte dem von rechts aus der Frobeniusstraße einbiegenden 34-jährigen Fahrer eines BMW die Vorfahrt nicht eingeräumt. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 30.000 Euro.

