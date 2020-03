Landau – Bürgertelefon: Anrufzeiten ab Montag, 23. März ausgeweitet

Kaiserslautern / Aus der MRN News Nachbarschaft Westpfalz-Klinikum führt in Kaiserslautern Zugangskontrollen für Besucher ein / Besucherstopp an den Standorten im Donnersbergkreis INSERATwww.optikadam.de Kaiserslautern Das Westpfalz-Klinikum verschärft an seinem Standort in Kaiserslautern erneut die Regeln für den Besuchereinlass und führt Zugangskontrollen ein. Ab heute Nachmittag können Besucher das Klinikum nur noch über den Haupteingang betreten. ... Mehr lesen »