Hockenheim – Hockenheimer Marketing Verein sagt alle seine Veranstaltungen bis Ende Mai ab

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus hat, in Absprache mit der Stadt Hockenheim, der HMV alle seine Veranstaltungen bis Mai abgesagt, so Birgit Rechlin, Geschäftsführerin des HMVs, „Die Gesundheit geht vor. Wir müssen uns jetzt alle an die aktuellen Maßnahmen und Empfehlungen halten und unsere Kontakte auf das Notwendigste beschränken. Dies schaffen wir nur, wenn wir frühzeitig und konsequent mögliche Infektionsketten, gerade bei Großveranstaltungen, unterbrechen.“

Abgesagte Veranstaltungen im Überblick: Sommertagszug (29.03.), HH Fischmarkt auf dem Zehntscheunenplatz (03.-05.04.), unterstützt vom HMV, Fahrt nach Duttweiler/ Fass uff de Gass, Weinfest (18.4.), Frühlingsfest (02.-05.05.) mit verkaufsoffenem Sonntag (03.05.), Weißer Samstag, Spargelfest rund um den Wasserturm (09.05.) sowie der Hockenheimer Mai (15.-16.05.)

Geplante Nachholtermine werden zeitnah bekannt gegeben.

Auch die Geschäftsstelle des HMVs in der Ottostraße 2 ist bis Ende März für Kundenverkehr geschlossen. Sie erreichen uns aber über unsere Mail info@hockenheimer-marketing-verein.de oder per Telefon 06205/ 3067034.