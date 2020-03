Frankenthal – Congressforum informiert aktuell zur KULTURSAISON 2019/2020

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadt Frankenthal /Pfalz sind nach heutigem Stand in Frankenthal alle Veranstaltungen bis 19.04.2020 untersagt. Davon betroffen sind im Congressforum Frankenthal „Nathalie küsst“ am 23.03.2020 sowie das Konzert „Opernhaftes“ der Musikhochschule Mannheim am 06.04.2020.

Aufgrund der aktuellen Lage ist davon auszugehen, dass die Veranstaltung „Cabaret“ am 27.04.2020 ebenfalls abgesagt werden kann.

