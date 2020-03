Weinheim – Für Weinheim ein Gewinn“- CDU-Gallionsfigur Holger Haring hat den Weinheimer Gemeinderat verlassen – Dr. Thomas Ott rückt nach

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Wir beide haben zwar nur relativ kurz gemeinsam am Ratstisch Platz nehmen dürfen, aber ich habe in dieser Zeit Ihre geradlinige Art schätzen gelernt, das Gemeinwohl stets im Auge, waren Sie oft bereit auch unbequeme Entscheidungen zu treffen.“ Mit diesen Worten hat Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just am Mittwochabend den langjährigen Kommunalpolitiker und CDU-Stadtrat Holger Haring aus dem Gemeinderat verabschiedet. Ihm folgt der 53-jährige Diplom-Geograph Dr. Thomas Ott. Die CDU-Fraktion benannte als neuen Fraktionschef Heiko Fändrich. Der Handwerksmeister wurde 1994 erstmals in den Gemeinderat gewählt. Seit 2005 – also 15 Jahre – war er Vorsitzender der CDU-Fraktion. Manuel Just bescheinigte: „Zurückblickend betrachtet waren Sie für Weinheim in vielfacher Hinsicht ein Gewinn.“ Just nannte Harings Funktionen als „mittelständischer Unternehmer, als Vertreter der regionalenHandwerkerschaft und als engagierter Bürger und Kommunalpolitiker“. Er erinnerte daran, dass jenes vielfältige Engagement im Jahr 2018 mit der Verleihung der Bürgermedaille gewürdigt worden war.

Manuel Just lobte: „In der politischen Ratsarbeit waren Sie ein stets verlässlicher Partner. Mut, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit und damit Verlässlichkeit waren erforderlich bei den vielen wichtigen Entscheidungen, die während Ihrer Amtszeit getroffen wurden.“ Für die CDU-Fraktion verabschiedete Fraktionskollege Helge Eidt den Parteifreund und bescheinigte: „Das Wohl der Bürgerinnen und Bürger stand für Dich immer an erster Stelle.“ Für den Gesamtgemeinderat sprach Elisabeth Kramer, die nun alleine die dienstälteste Kommunalpolitikerin am Ratstisch ist; sie war 1994 gemeinsam mit Holger Haring erstmals gewählt worden. Sie bedankte sich für das Anliegen, „das Gemeinwohl immer höher gewichtet zu haben als Partikularinteressen“. Elisabeth Kramer: „Es war immer fair, mit ihm zu streiten.“ Haring selbst erklärte zum Abschied: „Ich bin dankbar und stolz, dass ich diese Zeit mit Ihnen gemeinsam gestalten konnte.“