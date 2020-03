Südliche Weinstraße – Mandelblütensaison: Rosa Momente im Garten Eden!

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Frühling erwacht mit blühenden Mandelbäumen an der Südlichen Weinstrasse. Der betörend süße Duft, die erste Sonne und das Schlendern entlang der Mandelbaumallee in der Villastrasse…stimmungsvoller könnte die Freiluftsaison nicht beginnen. Geführte Spaziergänge, Oldtimerbustouren, Mandelmenüs in der Gastronomie, die Mandelmeile in Edenkoben und der Gartenmarkt in der Innenstadt sind äußerst beliebte Termine für Frühlingfans. Wer es lieber süß mag nimmt teil an der Weiß-Rosa Kaffeetafel mit dem Cupcakewettbewerb und der Prämierung der schönsten Kreationen durch das Publikum. ‚Vino lumino‘ am 28.3.2020 – leuchtende Weingüter und Vinotheken, halten an diesem Tag ein besonderes Angebot für die Gäste bereit. Weinproben, Cocktails und Menüs rund um das Thema. Alle teilnehmenden Betriebe sind mit ihrem Angebot aufgelistet auf unserer Homepage www.garten-eden-pfalz.de.

Führungen mit festen Terminen:

Vineyard Walk zur Mandelblüte, ein Erlebnis sich selbst zu erfahren. Hierbei ist die Ruhe, die sich bei einer Wanderung durch die Weinberge, umsäumt von Mandelbäumen, ganz wichtig. Dabei werden alle Sinne angeregt und der Mensch erlebt sich intensiver. Es führt unsere zertifizierte Naturführerin Ute Seitz.

Termine: 22.3.2020 um 11 Uhr und 03.04.2020 um 16 Uhr

WineLifeBalance goes Pink

Eine entschleunigte Weinbergswanderung mit Entspannungsübungen entlang der Villastrasse, vorbei an der alla-hopp Anlage zur Klostermühle. Die süßen und flüssigen Köstlichkeiten des Garten Edens können Sie dabei kennenlernen.

Termine: 08.04.2020 und 17.04.2020 jeweils um 14 Uhr

Anmeldungen erforderlich. Infos auch telefonisch: 06323-959222

Cupcake – Wettbewerb # create your cake an der Weiß-rosa Kaffeetafel.

Am 5. April ab 13 Uhr ist es wieder soweit. An einem der schönsten Panoramaausblicke, an der alten Weinstrasse zwischen Burrweiler und Gleisweiler findet die beliebte Kaffeetafel statt. Flankiert von dem Cupcakewettbewerb, der dieses Mal mit neuem Konzept stattfinden wird. Neu ist in diesem Jahr dass es nur noch die Kategorie ‚Optik‘ zu bewerten gibt. Und die Jury sind Sie selbst. Also alle Besucher und Gäste vor Ort können abstimmen welcher der ausgestellten Cupcakes optisch am besten gefällt. Das spannende daran ist dass die Teilnehmer, Gewinner aus den letzten Jahren des Wettbewerbs, antreten gegen die Bundessiegerin der Jungbäcker, Sarah Benita-Rohr. Sie präsentiert ihre süßen Meisterwerke und stellt sich zusammen mit den anderen Teilnehmern dem Urteil des Publikums. Dem Gewinner winkt ein toller Preis und alle Teilnehmer der Abstimmung nehmen an einer Verlosung teil und können ebenfalls einen Preis gewinnen.Ganz nebenbei ist auch die Kreativität der Gäste gefragt. Kaufen Sie sich einen Basic-Cupcake und verzieren Sie an der Toppingstation selbst nach Lust und Laune, ganz frei nach dem Motto: #create your cake

Den Abschluss der diesjährigen Mandelblütensaison bilden die Veranstaltungen in Edenkoben, der Gartenmarkt vom 25.-26.4.2020 und am gleichen Wochenende in Rhodt unter Rietburg das Weintestival 24.-26.4.2020

Alle Termine und Infos: www.garten-eden-pfalz.de oder telefonisch: 06323-959222

Absagen: Stand heute sind keine Terminabsagen bekannt.