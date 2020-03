Mosbach – „Friedrich Hölderlin – Dichter in dürftiger Zeit“ Vortrag von Dr. Thomas Schmidt

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Geburtstag des Dichters Friedrich Hölderlin jährt sich 2020 zum 250. Mal. Auch Mosbach lässt es sich nicht nehmen, im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mitzufeiern. Am Donnerstag, 26. März führt Dr. Thomas Schmidt vom Deutschen Literatur-Archiv Marbach in Leben und Werk Friedrich Hölderlins ein. Der Vortrag „Friedrich Hölderlin – Dichter in dürftiger Zeit“ beginnt um 20.00 Uhr im Rathaussaal.Friedrich Hölderlin, geboren am 20. März 1770 in Lauffen a.N., war ein deutscher Dichter und gilt gegenwärtig als einer der bedeutendsten Lyriker seiner Zeit. Obwohl Hölderlin inmitten der deutschen Literatur um 1800 zwischen Weimarer Klassik und Romantik gearbeitet hat, kann man ihn keiner der beiden Literaturepochen zuordnen. Dr. Thomas Schmidt vom Deutschen Literatur-Archiv Marbach ordnet den Dichter ein in seine eigene Zeit einschließlich der Gründe, warum er eine so große Bedeutung erlangt hat, obwohl er zu Lebzeiten nur abseits des Geschehens stand.

Das Literatur-Archiv, als eine der bedeutendsten Literaturinstitutionen weltweit, hat rund 650 (!) Veranstaltungen zum Jubiläum zusammengetragen und alle Termine mit Titel und Veranstaltungsort in einem Buch veröffentlicht. Außerdem wurde zum Gedenkjahr eigens ein Logo entwickelt, das der Verbindung zahlreicher Projekte, Akteure und Veranstaltungen innerhalb des Hölderlinjahrs dient. Dr. Schmidt ist Leiter der Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württemberg. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „250 Jahre Hölderlin und Beethoven“ kommt er am Donnerstag, 26. März um 20.00 Uhr in den Rathaussaal. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Programmhefte zur Veranstaltungsreihe „250 Jahre Hölderlin und Beethoven“ gibt es bei der Tourist-Info in Mosbach. Das Kulturamt der Stadt Mosbach hat die Veranstaltungsreihe auf Anregung von Christof Roos koordiniert und dankt allen Veranstaltern, die bereitwillig durch ihre Ideen einen Beitrag zu diesem vielfältigen und interessanten Programm geleistet haben.