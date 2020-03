Mannheim – Erster Nachwuchs-Contest im Jugendhaus Herzogenried

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachwuchstänzer*innen zeigen ihr Können: Der erste Nachwuchs-Contest des Jugendhauses Herzogenried, Zum Herrenried 12, findet am Sonntag, den 22. März, zwischen 13 und 18 Uhr statt. Wieder einmal können die Zuschauer*innen im Jugendhaus Herzogenried einen Einblick in die junge Hip-Hop-Tanzszene Mannheims erlangen. Ab 13 Uhr werden beim ersten Nachwuchs-Contest Tanzgruppen in zwei verschiedenen Altersklassen gegeneinander antreten und von einer Jury bewertet. Je zehn Punkte werden für Choreografie, Technik und Synchronität, Kreativität, Kostüme und Effekte, Ausstrahlung und Sicherheit vergeben. In der ersten Altersklasse können alle Teilnehmer*innen unter zwölf Jahren antreten. Der zweite Wettbewerb besteht aus Teilnehmer*innen, die jünger als 16 Jahre sind. Für die Zuordnung der Tanzgruppen in die Altersklassen U12 und U16 wird der Altersdurchschnitt der gesamten Gruppe errechnet. Jede Gruppe erhält eine Urkunde. Alle erst-, zweit- und drittplatzierten Tanzgruppen können sich für den Best of Streetdance-Contest Baden-Württemberg 2021 qualifizieren. Informationen dazu auch unter www.streetdance-bw.de.

Zusätzlich gibt es beim Nachwuchs-Contest im Jugendhaus Pokale für die besten drei Tanzgruppen in jedem Contest. Auch in den Wettbewerbspausen gibt es bei spannenden 1vs1-Battles, in denen Tänzer*innen einzeln gegeneinander antreten, viel zu sehen. Bereits um 11:30 Uhr öffnet das Jugendhaus seine Türen, damit teilnehmende Kinder und Jugendliche sich für die Battles anmelden und vorbereiten können. Dafür stehen Tanzräume zur Verfügung. Jo Escobar (Jo) und Jamie Carr aus dem Jugendhaus Erlenhof werden ab 12 Uhr die Battles moderieren und durch das Programm führen. Ab 13 Uhr startet der Streetdance-Contest. Die Anmeldegebühr von 10 Euro pro Gruppe kann am Veranstaltungstag vor Ort bezahlt werden. Die Teilnahme an den Battles ist kostenlos. Die Anzahl der teilnehmenden Gruppen ist begrenzt. Daher wird um eine rechtzeitige Anmeldung gebeten. Online Anmeldung für Tanzgruppen und weitere Informationen unter: www.majo.de/jugendhaus-herzogenried.

Für das leibliche Wohl wird zu kinder- und jugendgerechten Preisen gesorgt. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 5 Euro. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei. Der erste Nachwuchs-Contest im Jugendhaus Herzogenried ist eine Kooperation mit den Jugendhäusern Vogelstang, Erlenhof, der Jugendarbeit Mobil und der offenen Jugendarbeit Schwetzingerstadt. Diese sind Einrichtungen der Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt. Das Ziel der Veranstaltung ist es, speziell Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt zu stellen und dazu zu motivieren, an einem Contest teilzunehmen. Ansprechpartnerin für weitere Informationen: Ariane Reiter, Telefon: 0621/2937666, E-Mail: ariane.reiter@mannheim.de.