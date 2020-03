Ludwigshafen – Trauerfeier für Alt-OB Dr. Werner Ludwig wird auf späteren Zeitpunkt verschoben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Coronavirus: Entscheidung in Abstimmung mit Gesundheitsamt getroffen – OB Steinruck: Traurig, dass wir so entscheiden mussten, aber Sicherheit geht vor

Aufgrund der weiter anhaltenden Verbreitung des Coronavirus auch in der Region hat sich die Stadt Ludwigshafen entschieden, die für Sonntag, 8.März 2020, geplante Trauerfeier für den verstorbenen Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig abzusagen. Die Würdigung des Verstorbenen und seiner Leistungen für die Stadt soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die Entscheidung traf Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck am heutigen Mittwochnachmittag in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Seit Anfang der Woche steht die OB in engem Austausch mit der für die Stadt zuständigen Gesundheitsbehörde, die bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises angesiedelt ist.

Zwar gibt es in Ludwigshafen bis heute keine Personen, die nachweislich am Coronavirus erkrankt sind. Allerdings weist das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinen Handlungsempfehlungen darauf hin, dass Großveranstaltungen dazu beitragen können, dass sich das Virus schneller verbreitet. Je nach Einzelfall, so das RKI, sind Absagen, Verschiebungen oder Umorganisationen von größeren Veranstaltungen gerechtfertigt, um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölkerung Rechnung zu tragen.

“Nach sehr sorgfältiger und intensiver Abwägung aller Aspekte bin ich gemeinsam mit dem Gesundheitsamt zum Ergebnis gekommen, die Trauerfeier für Werner Ludwig am Sonntag abzusagen. Ich bedaure dies ganz außerordentlich, sehe aber keinen anderen Weg, weil wir jede Gesundheitsgefährdung für die Gäste der Feier sowie der Öffentlichkeit ausschließen wollen. Wir werden die Ehrung für das Lebenswerk Werner Ludwigs zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Seiner Familie danke ich für das Verständnis, das sie unsere Entscheidung entgegenbringt. Sie ist uns nicht leicht gefallen”, so Jutta Steinruck.

Alt-OB Dr. Werner Ludwig war am 25. Februar 2020 im Alter von 93 Jahren verstorben. Zur geplanten öffentlichen Trauerfeier im Pfalzbau wurden über 1.000 Menschen erwartet.

Quelle Stadtverwaltung Ludwigshafen