Speyer – Trickdiebstahl am Kontoauszugsautomat

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Eine 58-Jährige wurde am Samstagvormittag in einer Bankfiliale am Postplatz am Kontoauszugsdrucker durch einen unbekannten Täter angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach Beendigung des Gespräches wand sich die Geschädigte wieder dem Automaten zu und stellte fest, dass ihre EC-Karte, die sie zuvor eingeführt hatte, nicht mehr vorzufinden war. Sie ging zunächst davon aus, dass der Automat die Karte eingezogen hat, was jedoch nach Rücksprache mit dem Bankinstitut nicht der Fall war, sodass anzunehmen ist, dass diese unbemerkt durch den Täter entwendet wurde. Ob zwischenzeitlich versucht wurde, Geld mit der Karte abzuheben, ist derzeit unbekannt. Der Tatverdächtige wird beschrieben als männlich, ca. 175 -180 cm und schlank. Er solle nur schlecht Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche und rät:

-Achten Sie grundsätzlich vor der Benutzung auf technische

Manipulationen des Bankautomaten

-Schirmen Sie bei der Eingabe ihrer Geheimzahl die Tastatur ab und

stellen Sie sicher, dass Sie niemand bei der Eingabe beobachtet

-Lassen Sie sich am Bankautomaten nicht in Gespräche verwickeln

oder in einer anderen Art und Weise stören

-Behalten Sie ihre EC-Karte stets im Blick, beenden Sie zunächst

ihr Bankgeschäft, bevor Sie sich anderen Dingen zuwenden

-Lassen Sie ihre Karte nach Verlust oder Diebstahl umgehend

sperren

-Sollten Sie verdächtige Feststellungen wahrnehmen, kontaktieren

Sie schnellstmöglich ihre örtliche Polizeidienststelle

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.