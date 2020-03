Frankenthal – Frankenthaler Frühjahrsmarkt 2020 von Freitag, 27. März bis Sonntag, 5. April – Volksfestatmosphäre mit Live-Musik: 2. #Frühlingswiesen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zwei neue Fahrgeschäfte und Ladies Night locken auf den Festplatz

Mit zwei neuen Fahrgeschäften und einer Ladies Night sorgt der Frankenthaler Frühjahrsmarkt von Freitag, 27. März bis Sonntag, 5. April auf dem Festplatz für einen stimmungsvollen Start in den Frühling.

„Ich freue mich, den Markt mit dem traditionellen Fassbieranstich zu eröffnen und lade dazu herzlich alle Bürgerinnen und Bürger ein. Es werden in diesem Jahr 35 Geschäfte auf dem Frühjahrsmarkt stehen und ihre Leistungen und Waren anbieten“, kündigt Bernd Knöppel, Bürgermeister und Dezernent für den Bereich Ordnung und Umwelt, an. Die Eröffnung findet am 27. März um 17 Uhr im Frankenthaler Biergarten der Familie Bernd Nickel statt. Um 18.30 Uhr wird im Festzelt der Frühlingswiesen mit der Jens Huthoff Band weitergefeiert.

An den zehn Veranstaltungstagen gibt es zwei neue Attraktionen zu entdecken, die zum ersten Mal in Frankenthal Station machen. Das Hopser-Karussell „Disco Fieber“ und die Überschlagsschaukel „Intoxx“ sollen für neue Adrenalinkicks sorgen. Der Musikexpress geht in diesem Jahr mit neuem Namen als „Himalaya Bahn“ an den Start. Bereits zum wiederholten Mal zu Gast auf dem Frühjahrsmarkt sind das Rundfahrgeschäft „Shake“, „Shock“, der Autoscooter „Speedway Nr. 1“ oder das Belustigungsgeschäft „Aloha Happy Hour“. Im Simulator „Venturer“ können die Besucher virtuell Düsenjet fliegen, Rennwagen steuern oder Achterbahn durch die Galaxie fahren.

Neu in diesem Jahr ist eine Ladies Night am Donnerstag, 2. April. Von 17 bis 20 Uhr erwartet Besucherinnen zur Begrüßung eine Überraschung. Außerdem gibt es für Frauen in diesem Zeitraum vergünstigte Fahrpreise. Zum Abschluss des Tages erhellt gegen 21.30 Uhr ein Brillantfeuerwerk den Himmel über dem Festplatz.

Fahrgeschäfte für Kinder und Familienrabattaktionen

Die kleinen Besucher des Frühjahrsmarkt können sich in den Kinderkarussells „Inselflug“ und „Zauberwelt“ vergnügen oder auf der Trampolinanlage „Europa Bungee“ sportlich austoben. Eine Schießbude, Dosen- und Pfeilballonwerfen sowie Imbissbetriebe, Süßwaren- und Eisstände und weitere Verkaufsgeschäfte komplettieren das Angebot.

Am Mittwoch, 1. April, findet der Familientag mit Familienaktionen und ermäßigten Preisen statt.

Volksfestatmosphäre mit Live-Musik: 2. Frühlingswiesen

Ihre zweite Ausgabe feiert die Frühlingswiesen. Die Besucher erwarten ein Biergarten mit kulinarischem Angebot und ein Festzelt mit Cocktailbar. Der Biergarten ist zu den regulären Frühjahrsmarktzeiten geöffnet. Im Festzelt gibt es von Donnerstag bis Sonntag Live-Musik.

Am Eröffnungstag spielt ab 18.30 Uhr die Jens Huthoff Band. Am Samstag, 28. März, stehen ab 18.30 Uhr „Die Habachtaler“ auf der Festzeltbühne. Am Sonntag, 29. März, gibt es ab 11 Uhr einen Frühschoppen mit Blasmusik. Am Donnerstag, 2. April, sorgen Grabowsky ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt für Stimmung. Am Freitag, 3. April, treten ab 18.30 Uhr „Krachleder“ auf und am Samstag, 4. April, stehen ebenfalls ab 18.30 Uhr „Radspitz“ auf der Bühne. Den Abschluss bildet am Sonntag, 5. April, ab 11 Uhr ein Frühschoppen mit Blasmusik. Karten für die Konzerte im Festzelt gibt es ab acht Euro an 80 Vorverkaufsstellen in der Region, zum Beispiel bei Thalia in Frankenthal, auf www.frühlingswiesen.de oder über die Ticket-Plattform www.adticket.de/frankenthaler-fruhlingswiesen.html.

Öffnungszeiten

Der Frankenthaler Frühjahrsmarkt ist donnerstags, freitags und samstags jeweils von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Sonntag bis Mittwoch öffnet er von 14 bis 21.30 Uhr. Imbissbetriebe und Süßwarenverkaufsstände dürfen an allen Tagen bereits um 11 Uhr öffnen. Der Flyer zur Veranstaltung ist ab Mitte März in vielen Geschäften, im Rathaus und verschiedenen weiteren Auslagestellen oder unter www.frankenthal.de zu finden. Weitere Auskünfte gibt der Bereich Ordnung und Umwelt unter 06233 89 613 oder per E-Mail an oksana.ksionsek@frankenthal.de.

Der für den 29. März geplante verkaufsoffene Sonntag findet in diesem Jahr nicht statt. Hintergrund der Absage ist die Rechtsprechung in jüngster Vergangenheit (unter anderem durch das Oberverwaltungsgericht Koblenz), nach der sich die Voraussetzungen für verkaufsoffene Sonntage weiter konkretisiert und verschärft haben.

Auf einen Blick

Frankenthaler Frühjahrsmarkt 2020

27. März bis 5. April

Festplatz Benderstraße

Offizielles Programm

Freitag, 27. März

17 Uhr: Eröffnung mit Fassbieranstich durch Bürgermeister Bernd Knöppel im „Frankenthaler Biergarten“ der Familie Bernd Nickel

ab 18.30 Uhr: Jens Huthoff Band im Festzelt der Frühlingswiesen

Mittwoch, 1. April

Familientag mit Familienaktionen und ermäßigten Preisen

Donnerstag, 2. April

17 bis 20 Uhr: Ladies Night und Lady Happy Hour

19.30 Uhr: Grabowsky (Eintritt frei) im Frühlingswiesen-Festzelt

21.30 Uhr: Brillantfeuerwerk

Öffnungszeiten & Parken

Donnerstag bis Samstag: 14 bis 22 Uhr

Sonntag bis Mittwoch: 14 bis 21.30 Uhr

Imbissbetriebe und Süßwarenverkaufsstände: täglich ab 11 Uhr

Parkplätze finden sich entlang der Benderstraße, auf dem Parsevalplatz oder am Strandbad

Quelle Stadt Frankenthal