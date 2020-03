Sandhausen – Aufholjagd führt zu 4:4-Remis in Bochum

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zweimal liegt der SV Sandhausen am 24. Spieltag in der 2. Liga beim VfL Bochum in Rückstand und fährt am Ende mit viel Moral dennoch ein 4:4-Unentschieden ein.

Nauber zurück in der Innenverteidigung

Auf fünf Positionen verändert SVS-Chef-Trainer Uwe Koschinat seine Startelf im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen den Karlsruher SC. Gerrit Nauber kehrt in die Innenverteidigung zurück. Der 27-Jährige hatte zuletzt krank gefehlt. Tim Kister nimmt dafür wieder auf der Bank Platz. Zudem laufen Ivan Paurevic im defensiven Mittelfeld sowie Emanuel Taffertshofer und Robin Scheu vor ihm auf. Ebenfalls wieder mit dabei ist Aziz Bouhaddouz, der die Doppelspitze mit Kevin Behrens bildet.

Dem VfL Bochum gehört der Start

Der SVS kehrt in Bochum zum 4-4-2-System mit Raute zurück. Zunächst allerdings ist der VfL Bochum besser im Spiel, der SVS legt einen ähnlich unglücklichen Start in die Partie hin wie in der Vorwoche beim 0:2 gegen den Karlsruher SC. In der vierten Minute bringt Nauber den Bochumer Außenverteidiger Danilo Soares im Strafraum zu Fall. Den fälligen Foulelfmeter verwandelt Danny Blum in der sechsten Minute zum 1:0. Blum ist kurz darauf erneut zur Stelle. Osei-Tutu flankt den Ball in der neunten Minute von der rechten Seite in den Strafraum, dort setzt sich der ehemalige SVS-Profi durch und überwindet Martin Fraisl im Kasten der Schwarz-Weißen mit einem sehenswerten Außenrist-Lupfer.

Biada verkürzt

Der SVS muss sich in diesen Minuten berappeln und schauen, dass er schnell zurück ins Spiel findet. Das gelingt den Kurpfälzern. In der 13. Minute erkennt Julius Biada eine gefährliche Situation am gegnerischen Strafraum. Er nimmt Anlauf und Maß, trifft den Ball perfekt und verkürzt mit seinem wuchtigen Abschluss in die rechte Ecke auf 1:2. Der SVS kommt nun besser ins Spiel, es entwickelt sich eine Partie auf Augenhöhe mit Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Ausgleich in der 45. Minute

In der 27. Minute hat der SVS Glück, nicht mit 1:3 in Rückstand zu geraten. Ganvoula taucht frei vor Fraisl auf, schießt den Ball aber über das Tor. Auf der Gegenseite muss Bochums Leitsch nach einem Abschluss von Bouhaddouz auf der Linie klären (29‘). Der SVS investiert in der Schlussphase des ersten Durchgangs mehr in die Offensive und wird belohnt: Julius Biada tritt in der 45. Minute zum Freistoß an und setzt den Ball mit einem präzisen Flachschuss in die Maschen. Es geht mit dem verdienten 2:2 in die Pause.