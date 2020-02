Ludwigshafen – Neuer Service: Sparkasse ist per WhatsApp erreichbar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Sparkasse Vorderpfalz startet ab 2. März 2020 den WhatsApp-Dialog mit ihren Kunden. Ein qualifiziertes Sparkassen-Team wird Montags bis Freitags von 8 -18 Uhr per WhatsApp Kundenanfragen beantworten, Serviceleistungen durchführen, Termine vereinbaren, Fragen zu Produkten klären oder beim Online-Banking weiterhelfen, teilt die Sparkasse mit.

Sparkassen-Chef Traue betont: “Unsere Angebote werden stark nachgefragt, aber in anderer Form als früher. Die Wege, wie und zu welcher Zeit die Kunden ihren persönlichen Berater erreichen möchten, haben sich verändert und werden zunehmend neu definiert. Darauf richten wir uns permanent aus. Denn unsere Kunden verlangen individuelle Lösungen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen an den verschiedensten Orten und zwar über alle Kanäle hinweg, ohne Medienbruch und immer mehr in Echtzeit. Wichtig ist: Eine Sparkasse muss überall dort sein, wo der Kunde mit ihr in Kontakt treten möchte: ob persönlich in der Geschäftsstelle oder beim Kunden zu Hause, telefonisch und per Live-Chat im ServiceCenter, online am Computer oder künftig mobil per WhatsApp über sein Smartphone. Mit dem Messengerdienst WhatsApp erweitern wir die Kommunikationskanäle für Seviceanfragen unserer Kunden. Wenn aber vertrauliche Themen besprochen werden sollen, wechseln unsere Finanz-Experten aus Datenschutzgründen auf andere Kanäle. Der WhatsApp-Kontakt zur Sparkasse erfolgt über die Servicenummer 062159920. Kunden brauchen lediglich unsere Service-Nummer auf ihrem Smartphone abzuspeichern und schon erscheint die Sparkasse Vorderpfalz als verifizierter Account in der Kontaktübersicht.”



Bildunterschrift:

Die Sparkasse Vorderpfalz ist ab 2. März 2020 per WhatsApp erreichbar. “Damit erweitern wir die Kommunikationskanäle für Seviceanfragen unserer Kunden”, betont Sparkassen-Chef Thomas Traue.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz ist mit einer Bilanzsumme von 5,1 Milliarden Euro die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist für sie Maßstab und Antrieb zugleich. Deshalb kombiniert sie persönliche und digitale Services und ermöglicht dadurch einen umfassenden Zugang zu ihren Finanzdienstleistungen. Mit 51 Standorten inklusive sechs PrivatkundenCentern unterhält sie vor Ort das mit Abstand dichteste Geschäftsstellen-, Service-, und Geldautomatennetz der Region. Über die Sparkassen-App, ihre Webseite sparkasse-vorderpfalz.de, OnlineBanking und das KundenDialogCenter ist sie rund um die Uhr erreichbar.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht eine Sparkasse aus

Was gibt es schöneres, als Freude mit anderen zu teilen? Als öffentlich rechtliches Kreditinstitut gehört es zur unternehmerischen Identität der Sparkasse Vorderpfalz, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf Stiftungen mit einem Stiftungskapital von insgesamt über 20 Millionen Euro an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 1,2 Mio. Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1.100 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet, die ohne ihre Unterstützung oftmals nicht zustande gekommen wären. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.