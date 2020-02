Frankenthal – Änderungen im Busverkehr aufgrund des Fastnachtsumzugs

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 23. Februar 2020, findet ab 14:11 Uhr der traditionelle Fastnachtsumzug in Heppenheim statt. Die Aufstellung erfolgt entlang der Mozartstraße, Tuchbleichstraße, Gymnasiumstraße und Gerhart-Hauptmann-Straße. Danach geht es ab 14:11 Uhr über Uhlandstraße, Lorscher Straße und Darmstädter Straße (westliche Fahrbahn) und Lehrstraße (nördliche Fahrbahn) in die Siegfriedstraße. Von dort bewegen sich die Zugnummern in die Altstadt und zwar entlang der Kleinen Bach, in Richtung Amtsgasse, Großer Markt, Kellereigasse nach rechts auf den Graben bis zur Werlestraße, wo sich das bunte Treiben auflöst und auf der Festmeile Graben sowie in den Gaststätten weitergefeiert wird.

Auf der Festmeile am Graben ist zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr im abgesperrten Bereich das Mitführen von Glasbehältern und das Mitbringen und der Verzehr von mitgebrachten alkoholischen Getränken aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nicht erlaubt.

Anfahrt und Beeinträchtigungen

Während des Umzuges sind die Ortsdurchfahren Heppenheim der Bundesstraßen 3 und 460 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr nicht befahrbar. Eine rechtzeitige Anfahrt ist daher empfehlenswert. Die Unterführung B 460/Lorscher Straße zwischen Weiherhausstraße und Neckarstraße wird bereits ab 11:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Verkehr auf der B 3 wird innerörtlich umgeleitet. Die Umleitung auf der B 460 erfolgt großräumig. Es wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Das Parken in den Straßen, durch die sich der Fastnachtsumzug bewegt, ist ab 12:00 Uhr verboten. Um einen reibungslosen und sicheren Umzugsverlauf zu ermöglichen, werden widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt. Parkverbote gelten ebenfalls auf dem Marktplatz sowie der Festmeile am Graben zwischen Gräffstraße und Kleiner Markt. Hier gelten sie bereits ab Samstag, 15:00 Uhr, um den Aufbau der Verkaufsstände zu ermöglichen. Anwohner und Besucher werden um Beachtung gebeten. Die Anwohner in der Altstadt werden gebeten, die im öffentlichen Verkehrsraum aufgestellten Blumenkübel, Pflanzen und sonstige Gegenstände, die die freie Durchfahrt einengen, vorübergehend zu entfernen. Außerdem sollten Äste von Bäumen und Pflanzen zurückgeschnitten oder zusammengebunden werden. Diese vorbeugende Maßnahme soll mögliche Schäden an Personen und Fahrzeugen vermeiden helfen.

Parkmöglichkeiten

Tiefgarage Innenstadt: Zufahrt über B 460 bzw. Zwerchgasse; Tiefgarage Landratsamt:

Zufahrt über Gräffstraße; Tiefgarage Altstadt: Zufahrt über B 460 bzw. Michel Hotel; Parkplatz Sparkassengarten: Zufahrt über Gräffstraße; Parkplatz Parkhof: Zufahrt über B 3 und Parkhofstraße; Parkplatz Stadion: Zufahrt über L 3398 bzw. Stadionstraße; Parkplatz Bahnhof: Zufahrt über Goethestraße, Bahnhofstraße

Parkplatz Europaplatz

Der Europaplatz an der Lorscher Straße steht als Großparkfläche gebührenfrei zur Verfügung. Er wird aus diesem Grund komplett geöffnet. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nach dem Fastnachtsumzug wird der Europaplatz zur Straße Am Steinern Weg hin geöffnet, so dass der Verkehr auch in diese Richtung abfließen kann.

Ebenso besteht die Möglichkeit im Gewerbegebiet Tiergartenstraße und Weiherhausstraße die vorhandenen Parkmöglichkeiten zu nutzen. Die Tiefgaragen und Parkplätze der Innenstadt sind besonders nah am Zugweg und bieten ausreichend Parkplätze. Wegen der weiträumigen Straßensperrungen sind sie allerdings nur bis etwa 13:00 Uhr erreichbar.

Öffentlicher Personennahverkehr

Während des Umzuges können die Haltestellen entlang der Zugstrecke vom Linienverkehr nicht angefahren werden. An den Haltestationen werden entsprechende Hinweise angebracht.

WC-Standorte

Für die Sauberkeit der Veranstaltung stehen kostenlose Toilettenanlagen zur Verfügung.

Standorte entlang der Zugstrecke und des Einzugsgebietes:

Kreisel Mozartstraße Westseite, Starkenburg-Gymnasium Richtung Gymnasiumstraße, Tuchbleichstraße Ecke Eichendorffstraße (Höhe Stadtbach), Europaplatz befestigter Parkplatz, Uhlandstraße Ecke Am Steinern Weg, Weiherhausstraße Ecke Lorscher Straße, Wendeplatz östlich der Post, Lehrstraße 26-28

Standorte im Bereich der Altstadt:

Starkenburgweg Ecke Kleiner Markt, vor dem Eingang Marstall, Marktplatz/ Schunkengasse, an der Schloss-Schule, Graben Ecke Kellereigasse sowie die öffentliche WC-Anlage in der Bogengasse.

Auf der Partymeile am Graben steht an der Ecke Gräffstraße/ Graben ein kostenloser WC-Wagen. Ebenso gibt es zwei WC-Kabinen auf dem Graben in Höhe des Restaurants „Gossini“. Außerdem stehen die öffentlichen WC-Anlagen auf dem Graben zur Verfügung.

Alle Informationen gibt es auch auf www.heppenheim.de