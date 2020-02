Ludwigshafen – Ehren-VR-Bänker – Ehepaar Benke neue Kappenträger

Ludwigshafen / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Eine illustre Runde von Würdenträgern trifft sich jedes Jahr in der heißen Phase der Karnevalszeit, um den Kreis der Kappenträger zu vergrößern. Am Mittwoch wurden gleich zwei Persönlichkeiten mit ausgeprägtem Humor und Frohsinn ausgezeichnet: Bettina Ankele-Benke und Diethelm Benke, die langjährigen Betreiber des Europa-Hotels, jetzt Tulip-Inn Ludwigshafen City. 42 Jahre lang hatte das Paar das Vier-Sterne-Haus am Ludwigsplatz in der Innenstadt geführt, modernisiert und ausgebaut, in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Sohn Sebastian. Im August vergangenen Jahres hatte die Familie das Hotel offiziell an einen neuen Betreiber übergeben.

Die Bankvorstände Dr. Michael Düpmann und Michael Mechtel setzten den Würdenträgern die Kappen auf und überreichten ihnen die Ehrenurkunden. „Als Träger der Ehren-VR Bänker Narrenkappe genießen Sie nun ausgesprochene Narrenfreiheit.

Sie bekommen die Macht verliehen, selbst die Obrigkeit frei und ohne Angst vor Sanktionen kritisieren zu können. Bitte machen Sie davon heute Abend reichlich Gebrauch“, so Mechtel.



v.l.n.r.: Dr. Michael Düpmann, Bettina Ankele-Benke, Diethelm Benke, Michael Mechtel und Christoph Heller.

Die Freude über die Ehrung ist groß „Wir fühlen uns sehr geehrt in den Kreis der Ehren-VR-Bänker aufgenommen zu werden und tragen die Kappen mit Stolz“, so Bettina Ankele-Benke. Christoph Heller, Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt und ebenfalls Ehren-VR-Bänker, würdigte in seiner humorigen Laudatio das Engagement und die Verdienste der Benkes für Ludwigshafen und die Metropolregion Rhein-Neckar.

Mundartdichter Paul Tremmel, ebenfalls Kappenträger, sorgte mit seinen lockeren Sprüchen für etliche Lacher in der närrischen Runde. Kabarettist Detlev Schönauer, gebürtiger Mainzer und Wahlsaarländer, philosophierte unter anderem über seine thekenphilosophischen Betrachtungen und brillierte mit seinen Sprachen und Dialekten.

Seit 1986 verleiht die Genossenschaftsbank die Ehrung an Persönlichkeiten, die sich um Ludwigshafen verdient gemacht haben. Zu den VR-Ehren-Bänkern zählen u.a. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Pfalzbau-Intendant Tilmann Gersch, Wolfgang van Vliet, Ernst Merkel, Dr. Peter Uebel und Anke Simon.

