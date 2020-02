Landau – „Ihre Fragen an den Oberbürgermeister“- Landaus OB Hirsch will auch 2020 mit Bürgerinnen und Bürgern in den Stadtdörfern ins Gespräch kommen – Auftakt am 14. März in Arzheim

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch 2020 führt ein besonderes Veranstaltungsformat Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch in alle acht Stadtdörfer. Wie vom OB beim Neujahrsempfang Anfang des Jahres angekündigt, will er im Zuge von „Ihre Fragen an den Oberbürgermeister“ erneut mit den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsteile ins Gespräch kommen – eine Fortsetzung der OB-Sprechstunden mit Dorfrundgängen im Jahr 2017, der Gespräche mit den Ortsbeiräten im Jahr 2018 und dem Format Stadtvorstand vor Ort im Jahr 2019. Den Anfang der neuen Reihe macht am Samstag, 14. März, Arzheim. Die Veranstaltung findet von 10 bis 12 Uhr im ASV-Sportheim statt und richtet sich an alle interessierten Arzheimerinnen und Arzheimer. „Wir müssen wieder mehr miteinander reden: Davon bin ich angesichts der jüngsten Entwicklungen in unserer Gesellschaft fest überzeugt und hatte aus diesem Grund auch meine diesjährige Neujahrsansprache unter dieses Motto gestellt“, bekräftigt Hirsch.

„Wir müssen wieder mehr miteinander reden, miteinander, nicht übereinander, so wie früher, von Angesicht zu Angesicht. Dazu gibt es in Landau viele Gelegenheiten – das neue Format in unseren Stadtdörfern ist eine davon, zu der ich die Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich einlade.“ Er freue sich auf den Austausch mit den Menschen vor Ort und auf die Ideen und Anregungen aus den Stadtdörfern, so der Stadtchef weiter. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Fragen zur besseren Bearbeitung vorab schriftlich zu formulieren und einzureichen. Das geht über Fragekarten, die jeweils vor den Veranstaltungen in den einzelnen Ortsvorsteherbüros ausliegen bzw. unter www.landau.de/IhreFragenAnDenOB zum Download bereitstehen. Selbstverständlich können Fragen aber auch ohne Einreichung einer Fragekarte spontan vor Ort gestellt werden.

Die einzelnen Termine sind:

14. März, 10 bis 12 Uhr, Arzheim

31. März, 18 bis 20 Uhr, Mörlheim

28. Mai, 18 bis 20 Uhr, Mörzheim

6. Juni, 9 bis 11 Uhr, Nußdorf

20. Juni, 10 bis 12 Uhr, Wollmesheim

7. Juli, 18 bis 20 Uhr, Dammheim

10. September, 18 bis 20 Uhr, Godramstein

8. Oktober, 18 bis 20 Uhr, Queichheim

Die genauen Örtlichkeiten werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.