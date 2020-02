Ludwigshafen – Öffnungszeiten der Stadtverwaltung an Fasnacht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Stadtverwaltung

Die Bereiche der Stadtverwaltung sind am Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, nur am Vormittag bis 12 Uhr geöffnet.

Bürgerbüros

Das Bürgerbüro im Rathaus sowie die Außenstelle in Oggersheim sind am Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, nur bis 12 Uhr geöffnet.

Wildpark Rheingönheim

Der Wildpark ist an den Fasnachtstagen regulär von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Hallenbäder

Das Hallenbad Süd ist an Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, geschlossen.

Das Hallenbad Oggersheim ist am Rosenmontag, 24. Februar, und am Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, geschlossen.

Stadtarchiv

Das Stadtarchiv ist am Rosenmontag, 24. Februar 2020, zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Am Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, ist das Stadtarchiv nur am Vormittag bis 12 Uhr geöffnet.

Musikschule

In der Musikschule findet in der Zeit von Montag, 17. Februar 2020, bis einschließlich Mittwoch, 26. Februar 2020, kein Unterricht statt.

Wilhelm-Hack-Museum

Das Wilhelm-Hack-Museum ist am Rosenmontag, 24. Februar 2020, geschlossen. Am Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, ist es von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Stadtmuseum

Das Stadtmuseum ist am Rosenmontag, 24. Februar 2020, geschlossen. Am Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, ist das Stadtmuseum zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.

Schillerhaus

Das Schillerhaus ist an den Fasnachtstagen geschlossen.

Karl-Otto-Braun-Museum

Das Karl-Otto-Braun-Museum ist an den Fasnachtstagen geschlossen.

Ernst-Bloch-Zentrum

Die Verwaltung des Ernst-Bloch-Zentrums ist am Rosenmontag, 24. Februar 2020, und am Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, regulär von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Ausstellung ist am Fasnachtsdienstag geschlossen.

Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek und alle Stadtteil-Biblioteken sind am Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, geschlossen.

VHS

Die Volkshochschule (VHS) der Stadt Ludwigshafen bleibt an Rosenmontag und Fasnachtsdienstag, 24. und 25. Februar 2020, geschlossen.

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe Nord, Süd und West sind am Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, ab 13 Uhr geschlossen.

Friedhofsverwaltung

Die Friedhofsverwaltung ist am Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, nur am Vormittag bis 12 Uhr geöffnet. Anlieferungen und Abgabe der Unterlagen erfolgen über das Krematorium. Am Fasnachtsdienstag, 25. Februar 2020, finden wegen des Umzuges keine Bestattungen auf den Friedhöfen Edigheim und Oppau statt.

Bestattungsdienst

Der Bestattungsdienst hat an Fasnachtsdienstag bis 12 Uhr geöffnet. Für die Abholung von Verstorbenen besteht ganzjährig 24 Stunden Rufbereitschaft unter der Telefonnummer 0621 62 25 25.