Worms – Explosion in Wohn- und Geschäftsgebäude in der Rheinstraße

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Drei Bands mit (brit)poppigem Einschlag stehen am Freitag, 14. Februar, auf der Bühne der Zuckerfabrik: Pah!, Used und Point Valaine. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn 20.30 Uhr und der Eintritt kostet an der Abendkasse fünf Euro.

Bandinfo Pah!

Der Stil der vierköpfigen Band Pah! liegt irgendwo zwischen energetisch und melancholisch. Früher hätte man vielleicht mal Power Pop dazu gesagt, heute würde man es wohl Indie nen-nen. Sich selbst beschreibt die Band als generell eher sauer als happy, mehr Spott als Tragö-die und gerne mal ironisch. Pathos? Warum nicht!

Bandinfo Used

Die Band Used besteht aus den Zwillingsbrüdern Marco und Dario Klein. Der Bandname ist an den unbeschwerten Sixties Sound angelehnt, den sie heute wieder neu aufleben lassen möchten. Ihrem musikalischen Horizont, sowie ihren beiden bisher veröffentlichten Alben, wollen sie dennoch keinen Genre-Stempel aufdrücken. Die Alben überzeugen mit einem ausgewogenen Spektrum aus zeitgemäßem Britpop, energetisch lässigem Rock’n’ Roll und träumerischen Akustik Balladen. Handmade und mit voller Hingabe, unter der engagierten Mitwirkung des Produzenten und Drummer Raphael Rasmus eingespielt. Dabei performen sie mal als dynamische Band, oder als intimes Singer-Songwriter-Duo.



Bandinfo Point Valaine

Point Valaine kommen aus Heidelberg und spielen rockigen Indie-Pop. Den Namen haben sie sich einem hierzulande recht unbekannten, britischen Theaterstück entliehen. Noch bevor die Band überhaupt komplett war, erschien im Frühjahr 2017 ihre Debüt-EP „Resist“ auf CD und den gängigen Streamingdiensten wie Spotify und iTunes. Im Sommer des gleichen Jahres war das aktuelle Line-up durch Jonas, Pete, Björn und Frank endlich vervollständigt und das bisherige Songmaterial wurde live und laut präsentiert. Nach einer längeren, künstlerischen Pause sind die Jungs im vergangenen Winter zurück in den Proberaum, um an dem Nachfol-ger „Mandrakes“ zu arbeiten. Dieser ist kürzlich als 5-Track E.P. auf CD, LP und online er-schienen. Dass sie der Pop-Attitüde den Rücken zugewendet haben und inzwischen auf der Bühne verzerrte Gitarren und ein treibendes Schlagzeug dominieren, werden sie in der Zu-ckerfabrik beweisen.

Mehr Informationen unter www.frankenthal.de

Zuckerfabrik Frankenthal

Stephan-Cosacchi-Platz 3

67227 Frankenthal

Freitag, 14.02.2020

Einlass 20 Uhr, Beginn 20.30 Uhr

Eintritt 5 Euro

Karten an der Abendkasse.