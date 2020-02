Sandhausen – Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf L 598 – Vollsperrung – Näheres noch nicht bekannt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Stadtbücherei Heidelberg Programm-Übersicht Februar 2020

Mittwoch, 05. Februar, 19.30 Uhr Hilde-Domin-Saal, Eintritt frei! Karl-Heinz Ott liest Hölderlins Geister

Ein Verrückter? Ein Revolutionär? Schwäbischer Idylliker? Oder der Vorreiter aller modernen Poesie? Friedrich Hölderlin, der Mann im Turm, ist umkämpft wie kein zweiter deutscher Dichter. Im 19. Jahrhundert fast vergessen, im 20. Jahrhundert vom George-Kreis wiederentdeckt, von den 68ern als Revolutionär gefeiert: In seinem so witzigen wie gelehrten Essay zeigt Karl-Heinz Ott Hölderlin als großen Spiegel Deutschlands. Der Schriftsteller und Theatermann Karl-Heinz Ott, 1957 in Ehingen an der Donau geboren, wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2014). Er lebt in Freiburg.

Moderation: Dr. Peter Staengle

In Kooperation mit dem Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V.

Donnerstag, 27. Februar, 16.30 Uhr

LESEZEIT – Christina Rubruck liest Yasmina Reza: Babylon

„Der Gott des Gemetzels“, eines der bekanntesten Stücke der Französin, wird vor Weihnachten in Heidelberg Premiere feiern. In der LESEZEIT wird der nicht weniger turbulenten und preisgekrönte Roman „Babylon“ gelesen. Elisabeth gibt eine Party für die Nachbarn. Jean-Lino und Lydie gerät wegen eines Biohühnchens in einen Streit, der zu später Stunde eskaliert: Jean-Lino erdrosselt die Gattin. Elisabeth lässt sich dazu hinreißen, beim Vertuschen des Mordes behilflich zu sein. Tragikomisch, treffend, amüsant und filmverdächtig wie alle Gesellschaftsanalysen von Yasmina Reza.

Ausstellungen

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag von 10.00 bis 20.00 Uhr; Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr

Dienstag, 04. Februar bis Samstag, 28. März

Galerie, Eintritt frei

Die Welt der vergessenen Lesezeichen

Sie sind der beste Schutz gegen Eselsohren in den Büchern und sie werden gerne vergessen. Buchbinderin Gabriele Frirdich sammelt die mal kitschigen, mal kuriosen, mal künstlerischen aber stets individuellen Hinterlassenschaften in den Büchern, die von den Leserinnen und Lesern der Stadtbücherei zurückgebracht werden. Manchmal haben sie einen weiten Weg aus aller Herren Länder hinter sich. Die schönsten und lustigsten Lesezeichen der letzten zehn Jahre werden liebevoll dekoriert in neun Ausstellungsvitrinen gezeigt. Vielleicht finden sich ja bei dieser Gelegenheit die rechtmäßigen Besitzer?

Willibald Kramm Preis-Stiftung präsentiert

Freitag, 31. Januar bis Freitag, 28. Februar 2020

Oberes Foyer, Eintritt frei

„Rencontres – Begegnungen“ – Ellis Neu

Die Arbeiten der Heidelberger Künstlerin Ellis Neu kreisen seit jeher um das Thema Raum und Zeit. In dieser Ausstellung werden Arbeiten gezeigt, die ihrem großen und wilden Garten geschuldet sind. Immer wieder begegnen ihr dort Gewächse, die in wunderbarer Weise von der Feinheit und Vielfalt ihrer Welt zeugen. Mit ihnen kommt Ellis Neu künstlerisch ins Gespräch.

Kinder- und Jugendprogramm

Donnerstag, 6. Februar, 17.00 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg, Hilde-Domin-Saal, Eintritt frei

„Heidelberger Leander 2020“

Preisverleihung mit Lesung des Kinderbuchautors Ingo Siegner

Für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene.

Jedes Kind kennt sie, die Geschichten des Drachen Kokosnuss und seiner Freunde. Ingo Siegner, der Erfinder von Kokosnuss, Eliot und Isabella und dem fliegenden Maulwurf, erhält den „Heidelberger Leander 2020“:

“Warum lieben alle Kinder den Drachen Kokosnuss? Ganz einfach, weil er einer von ihnen ist und genau wie sie die ganze Welt entdecken will, weil er genau wie sie verstanden werden will in ihren Bedürfnissen und weil er genau wie sie alles tun will, um mit allen anderen Lebewesen, die ihm begegnen, Freundschaft zu schließen. Das gilt auch für Eliot und Isabella, mit denen schon kleine Kinder unbedingt verreisen wollen, auch wenn es noch so spannend, aufregend und gefährlich ist; sie haben absolutes Vertrauen in Ingo Siegners Helden, dass sie von ihren fantastischen Lesereisen mit ihnen reich an konkreten Erfahrungen in die Arme ihrer Vorleser*innen zurückkehren werden.” (Gabriele Hoffmann)

Zusammen mit Gabriele Hoffmann verleiht die Unternehmensgruppe Schmitt & Hahn dem Autor Ingo Siegner den Kinder- und Jugendbuchpreis „Heidelberger Leander 2020“.

Kinder aus dem Elisabeth-Ding-Kindergarten in Leimen begleiten die Preisverleihung mit einer Überraschung.

Als Highlight der Preisverleihung wird Ingo Siegner aus seinen Büchern lesen, zeichnen und natürlich auch signieren.

Kostenlose Eintrittskarten direkt in der Kinderbücherei oder in der Buchhandlung Schmitt & Hahn (Tel: 06221/138372 oder hauptstrasse8@buchhandlung-schmitt.de) und in der Buchhandlung Libresso (Tel: 06221/407846 oder libresso@schmitt-hahn.de).

Freitag, 07. Februar, 16.00 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg, Kinderbücherei, Eintritt frei

Deutsch-arabische Geschichtenzeit: Elmar

Zweisprachige Geschichtenzeit für Kinder ab 3 Jahren

Muttersprachler lesen und erzählen Geschichten und Märchen sowohl in ihrer Sprache als auch in deutscher Sprache.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mittwoch, 12. Februar, 16.00 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg, Kinderbücherei, Eintritt frei

Kamishibai: Fasching, Fastnacht & Karneval feiern mit Emma & Paul

Japanisches Erzähltheater für Kinder ab 4 Jahren

Mit der Kamishibaibühne und Bildkarten werden zusammen Geschichten erzählt. Im Anschluss können die Kinder selbst ein Bild für das Kamishibai malen.

Anmeldung erforderlich unter kinderbuecherei@heidelberg.de oder direkt in der Kinderbücherei jeweils 14 Tage vor der Veranstaltung.

Freitag, 14. Februar, 16.00 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg, Hilde-Domin-Saal, Eintritt frei

Vorlesewettbewerb

Stadtentscheid

Bereits seit 1959 findet in Deutschland der jährliche Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels für Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen statt. Am Start sind alle Schulsieger aus Heidelberger Schulen, die den Stadtsieger als Vertreter für den Bezirksentscheid suchen. Spannung garantiert!

Herzlich eingeladen sind neben den Vorleserinnen und Vorlesern als Begleitung auch alle Familien, Klassen der teilnehmenden Schulen sowie alle Interessierten. Der Vorlesewettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Rund 600.000 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich jedes Jahr.

In Zusammenarbeit mit dem Haus der Jugend.

Freitag, 21. Februar, 16.00 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg, Kinderbücherei, Eintritt frei

Deutsch-spanische Geschichtenzeit: Leo´s Kuddelmuddel / El embrollo de Leo

Zweisprachige Geschichtenzeit für Kinder ab 3 Jahren

Muttersprachler lesen und erzählen Geschichten und Märchen sowohl in ihrer Sprache als auch in deutscher Sprache.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Freitag, 28. Februar, 16.00 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg, Kinderbücherei, Eintritt frei

Bilderbuchzeit: Der kleine Hase, der ängstliche Bär und das große Geheimnis

Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Eine Kooperation mit Mentor Heidelberg e.V. – die Leselernhelfer.

Freitag, 28. Februar, 16.00 – 20.00 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg, Kleiner Saal, Eintritt frei

Eltern / Pädagogen ONLINE

Soziale Netzwerke

Für Erwachsene

Soziale Netzwerke bestimmen den Alltag vieler Kinder und Jugendlicher. Sie bieten Möglichkeiten der Kommunikation, der Informationsgewinnung, der Identitätsfindung und des sich Ausprobierens. Aber auch Gefahren: Verhalten wird erfasst und kommerziell ausgewertet, analoge Fähigkeiten können verloren gehen.

Medienpädagogen vermitteln Eltern und Erziehenden Wissen über soziale Netzwerke, es wird an Tablets experimentiert und diskutiert. Tipp: Die Nutzung eines eigenen Accounts (z.B. auf Facebook) erweitert die Möglichkeiten, Funktionen zu erkunden. Anmeldung bis 21. Februar 2019 erforderlich unter jugendbuecherei@heidelberg.de (begrenzte Teilnehmerzahl)

Kooperationspartner: Bundeszentrale für politische Bildung, Verein ComputerProjekt Köln e.V., Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW, Stadtbücherei Heidelberg.