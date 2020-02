Ludwigshafen – 25-Jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

Vortrag „Der gedehnte Blick“, mit Lothar Eder

Am 13.02.2020, 19.30 Uhr im Kunsthaus Frankenthal

Lothar Eder ist von Beruf Psychologe und als Fotograf Autodidakt. Geboren wurde er 1957 in Deggendorf. Er studierte Psychologie an der Universität Trier und schloss sein Studium 1985 ab. Seit 1991 arbeitet er in seiner eigenen Praxis in Mannheim. Künstlerisch beschäftigt er sich seit Ende der 80er Jahre mit Fotografie. 2003 entwickelt er eine eigene fotografische Bildsprache, die dem „gedehnte Blick“ folgt, einem Begriff des Schriftstellers Wilhelm Genazino. Der gedehnte Blick ist eine Perspektive auf die uns umgebende Welt, und eigentlich ist er ein Seelenzustand. Er ermöglicht uns ein „Verweilen am Schönen“. Damit ist er ein Gegenprogramm zu der Hetze, dem schnellen Abhaken und der Effizienz, die wir unserer Seele antun, um uns dem Zeitgeist anzupassen. Seit 2013 waren seine Bilder in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen.

Dem Schönen begegnen wir täglich, es ist häufig banal und beiläufig und wir übersehen es. Die Fotografie bietet die Möglichkeit, das Schöne aufzunehmen. Die Reduktion auf Formen, Licht- und Linienführung in den Arbeiten Lothar Eders schränkt den Blick nicht ein, sondern lässt das Wesentliche sich entfalten.

Der Vortrag soll eine kleine Einführung in die Ausstellung und die künstlerischen Ideen von Lothar Eder geben. Dabei soll insbesondere der „gedehnte Blick“ in der Fotografie als auch als Haltung im Alltag Thema sein. Es geht also um das Schauen, Verweilen, sich Zeit nehmen als Gegenprogramm zur gewohnten Hetze und dem „Zuviel“ des Alltages.

Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zu Fragen und Austausch.

Der Eintritt kostet 3,00 Euro, Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

