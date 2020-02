Ludwigshafen – 100 Jahre Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Während einer Pressekonferenz zum 100-jährigen Bestehen der Staatsphilharmonie gaben Intendant Beat Fehlmann und Chefdirigent Michael Francis Einblicke in die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Orchesters. Details zu den Jubiläumskonzerten am 15. und 16. Februar 2020 in Landau und Ludwigshafen präsentierte das Führungsduo ebenfalls. Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf stellte die Bedeutung des Klangkörpers für die musikalische Versorgung des Landes heraus und würdigte das Orchester als bedeutenden kulturellen Botschafter für das Land und darüber hinaus.

Im September 1919, zehn Monate nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, taten sich in der Pfalz musikinteressierte, engagierte Bürger zusammen, um die Gründung eines Orchesters zu beschließen. Die Träger des vormaligen öffentlichen Musiklebens, die sieben in der Pfalz ansässigen Militärkapellen, mussten sich auflösen und hinterließen ein musikalisches Vakuum. So konstituierte sich in Landau in der Pfalz am 14. September 1919 der Philharmonische Orchesterverein für Pfalz und Saarland e. V. Nach Ansicht der künstlerischen Beiräte des Vereins sollte man in diesem Orchester „ein tiefernstes Kulturwerk erblicken, das der ganzen Pfalz zum Stolze gereiche“.

Am 15. Februar 1920 gab das Orchester sein erstes Konzert im großen Saal der städtischen Festhalle in Landau. Es folgte eine erste Tournee mit Konzerten in Neustadt, Ludwigshafen, Mannheim, Speyer, Pirmasens, Zweibrücken, Frankenthal und Kaiserslautern. Abgesehen von Frankenthal bringt die Staatsphilharmonie bis heute sinfonische Musik zu den Menschen an genau diese Orte. Über die Jahre sind die Städte Karlsruhe, Mainz, Worms und Wörth als regelmäßige Spielorte hinzugekommen. Darüber hinaus agiert das Staatsorchester mit zahlreichen Tourneen im In- und Ausland als kultureller Botschafter und strahlt weit über die Landesgrenzen hinaus.

Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf ist von der Relevanz des Orchesters überzeugt: „Die Deutsche Staatsphilharmonie Ludwigshafen bringt hochwertige sinfonische Musik zu den Menschen. Dieser Anspruch wurde vor 100 Jahren aufgestellt und gilt noch heute. Seit 1920 erfährt der Klangkörper aufgrund seines hohen künstlerischen Anspruches einen besonderen Stellenwert im Land und anhaltenden Publikumszuspruch. Mit vielen Auszeichnungen und Ehrungen ist das Orchester zum Leuchtturm der Kultur in und aus Rheinland-Pfalz geworden. Deshalb erfüllt es mich mit besonderer Freude, dieser Institution zum 100-jährigen Bestehen zu gratulieren. Die Erfolgsgeschichte hält an: Ich freue mich daher auf viele weitere künstlerische Impulse, die die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis gemeinsam mit dem Intendanten Beat Fehlmann entwickeln.“

In Vorbereitung auf die Jubiläumsspielzeit habe man nebst der Rückschau und Umschau vor allem auch Ausschau gehalten, so Intendant Beat Fehlmann. Und weiter: „Das Jubiläum ist ein Prozess und schließt neben der Geschichte auch die Gegenwart und die Zukunft des Orchesters mit ein. Die Formulierung unseres Auftrags sehe ich im Spannungsfeld eines hohen künstlerischen Anspruchs und des gesellschaftlichen Kontexts.“ Chefdirigent Michael Francis pflichtet dem bei: „Ein Orchester bringt die Gesellschaft zusammen und stiftet Gemeinschaft. Die Möglichkeiten Musik zu konsumieren sind im Jahr 2020 annähernd grenzenlos: Streaming-Anbieter ermöglichen einen uneingeschränkten Zugang sämtlicher jemals eingespielter Werke. Darüber hinaus haben viele von uns die Möglichkeit ihre Leben hochindividualisiert zu gestalten, aber es gibt kaum gemeinschaftsstiftende Rituale mehr. Musik ist nicht nur allein große Kunst, sondern hat auch eine ganz konkrete soziale Bindungskraft.“

Image-Kampagne DA IST MUSIK DRIN

Eine Straßenbahn, 851 Plakate mit 15 Motiven an 36 Orten in Rheinland-Pfalz – DA IST MUSIK DRIN heißt die aktuelle Plakatkampagne der Staatsphilharmonie zum Jubiläum. Die Idee dahinter ist, einige der Musiker*innen vorzustellen. Und zwar so, wie man sie erleben kann, wenn sie nicht im Frack oder mit Abendkleid auf der Bühne sitzen. Die Staatsphilharmonie besteht aus vielen unterschiedlichen Menschen mit außergewöhnlichen und gewöhnlichen Hobbies, mit Eigenschaften aller Art und vielfältigen Ansichten. Wer sind die Menschen, die die Staatsphilharmonie ausmachen und was bewegt sie? Welche Orte in der Region sind ihre Lieblingsplätze? Was sind das eigentlich alles für Typen? Unter dem Slogan DA IST MUSIK DRIN präsentieren die jeweiligen Musiker*innen ihren Instrumentenkoffer und zeigen sich an ihren Lieblingsplätzen in der Region.

Die Jubiläumskonzerte am 15. und 16. Februar 2020 in Landau und Ludwigshafen

Auf den Tag genau 100 Jahre nach dem Gründungskonzert und am gleichen Ort beginnen die Feierlichkeiten am 15. Februar 2020 im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Staatsminister Prof. Dr. Konrad Wolf und der Oberbürgermeister der Stadt Landau Thomas Hirsch, mit dem Jubiläumskonzert in der Jugendstilfesthalle Landau. Einen Tag später wird das Programm in Ludwigshafen wiederholt. Neben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck werden in Ludwigshafen auch viele Abonnenten und Freunde des Orchesters erwartet.

Mit Richard Strauss’ „Tod und Verklärung“ und Beethovens 5. Sinfonie säumen die Festkonzerte zwei Werke, die auch schon vor 100 Jahren erklangen. Richard Strauss ist dem Orchester kein Unbekannter: Bei den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen dirigierte er den Klangkörper höchstpersönlich. Als Bindeglied zwischen den beiden großen sinfonischen Werken erklingt Olivier Messiaens „Zion Park et la Cité céleste“ (Zion Park und die himmlische Stadt), der letzte Satz aus dem zwölfteiligen „Des Canyons aux étoiles …“ (Von den Canyons zu den Sternen).

Foto MRN News Pressekonferenz anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz im Pfalzbau

Text:Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz