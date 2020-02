Weinheim – 134 Einsätze für die Abteilung Oberflockenbach – Rückblick auf das Jahr 2019 bei der Jahreshauptversammlung

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vergangenen Freitag fand in Oberflockenbach die Jahreshauptversammlung der Ortsansässigen Feuerwehr statt. Stellvertretender Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Oberflockenbach Sven Hufnagel Christian Brunow begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder der Einsatzabteilung, der Alters- und Ehrenabteilung und der Kinder- bzw. Jugendfeuerwehr, sowie die Gäste von Politik und Feuerwehr. Von Städtischer Seite aus nahmen Ortsvorsteherin von Oberflockenbach Heide Maser, sowie einige Ortschaftsräte und Gemeinderäte an der Versammlung teil. Nach einer Gedenkminute ging Abteilungskommandant Sven Hufnagel In seinem Jahresberichtauf die Aktivitäten und Einsätze der Abteilung Oberflockenbach ein. Das Jahr 2019 startete mit der Unterstützung der Jugendfeuerwehr, bei der Einsammlung der Christbäume und der Verbrennung des traditionellen Fastnachtshaufens Aber auch in Oberflockenbach wurden wieder zahlreiche Veranstaltungen durch die Feuerwehr betreut, wie der Kerwe Umzug und der Martinszug. In regelmäßigen Abständen wurden Übungen im Bereich technische Hilfeleistung, Brandbekämpfung und erster Hilfe durchgeführt.

Die 39 Einsatzkräfte acht davon sind Frauen. musste im vergangenen Jahr zu 134 Einsätzen ausrücken, wovon 96 Einsätze der Helfer vor Ort waren, bei denen die Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt wurden.

Hier hat sich wieder zeigt wie wichtig diese Einrichtung bei der örtlichen Feuerwehr zum Wohle des Bürgers geworden ist. Die Feuerwehr steht hier definitiv nicht in Konkurrenz mit dem Rettungsdienst, sondern es ist eine Hand in Hand Arbeit, die sehr gut Funktioniert. Im März bescherte das Tief Eberhard der Abteilung einige Unwettereinsäte, welche aber zügig abgearbeitet wurden. Ein größerer Reifenlagerbrand im Bereich zwischen Rittenweier und Ritschweier musste in einem mehrstündigen Einsatz gelöscht werden. Hierbei beförderten mehreren Fahrzeugen und Abrollbehälter das Löschwasser vor Ort. Zur Überlandhilfe wurden die ehrenamtlichen Eisatzkräfte im Oktober nach Trösel alarmiert, hierbei unterstützten sie die hessischen Kollegen bei einem Brand.

Weiterhin führte die Wehr ihren Tag der offenen Tür durch, dieser wurde wieder sehr gut besucht. Am Vorabend feierten die Wehr das 10-jährige Jubiläum des Feuerwehrgerätehauses. Der Förderverein führte wieder seine Feuerlöscherprüfung durch. Auch die Jugendabteilung war im vergangen Jahr wieder sehr aktiv. Im Frühjahr wurden wieder hunderte von Weihnachtsbäumen eingesammelt und am KSV Steinklingen bis Fasching gelagert und am Faschingsdienst auf ihre letzte Reise geschickt und mit der anwesenden Bevölkerung verbrannt. Da es 2019 kein Ausrichter für das Kreiszeltlager fand, wurde kurzfristig unter der Organisation von Jugendwart Dominik Ewald mit seinem Betreuerteam ein Bereichszeltlager auf dem Sportplatz ausgerichtet. Zwölf Läufer nahmen am NCT Lauf teil und konnten so eine beachtliche Summe für die Krebsforschung erlaufen. Teilweise liefen manche den Lauf sogar in kompletter Einsatzmontur mit Atemschutz. Ende des Jahres ist leider der Mannschaftstransportwagen nach einem Unfall außer Dienst gegangen. Für die Zeit bis zur Lieferung des neuen Fahrzeuges hat die Wehr ein Ersatzfahrzeug von einer anderen Abteilung erhalten.

Neben der Tannenbaumaktion und dem Pfingstzeltlager war die Jugendfeuerwehr der Abteilung auch wieder sehr aktiv. Neben der Nistkästenkontrolle im Frühjahr wurden zwei 24 Stunden Übungen durchgeführt. Auch unterstützte die Jugendfeuerwehr die Illumination im Schlosspark anlässlich der Weinheimer Kerwe und nahm auch an der Sommerfreizeit der Jugendfeuerwehr in Cavaillon. Als absolute Premiere an diesem Abend konnte durch Jugendwart und Bereichsleiter Dominik Ewald die Floriansplakette an Jens Schmitt, den Inhaber des Gasthauses „Zur Rose“, überreicht werden.

Die sogenannte Floriansplakette ist eine Auszeichnung für besondere Unterstützer der Jugendfeuerwehr die über die Geschäftsführung der Jugendfeuerwehr Baden- Württemberg beantragt werden kann.

Bei der Kinderfeuerwehr wurden den zukünftigen Brandschützern auch wieder viel geboten. Neben der Faschingsparty, wurde auf dem Pfingstzeltlager bei einer Lagerolympiade mitgemacht Sehr guten Zulauf fand auch die Car Wash Aktion im Feuerwehrgerätehaus im Mai. Mithilfe der Eltern und Jugendfeuerwehr konnten viele Autos gewaschen werden. In den Sommerferien ging es in den Erlebnispark nach Tripsdrill. 13 Kinder davon 9 Jungs und 4 Mädchen sind aktuell in der Kinderfeuerwehr. Der Stellvertretende Kommandant Volker Jäger bedankte sich bei der Mannschaft für die Leistungen im vergangenen Jahr. Er beförderte & ehrte folgenden Kameradinnen & Kameraden:

Jochen Weih & Stefan Raffel zum Hauptfeuerwehrmann

Holger Seib zum Oberlöschmeister

Andreas Auer zum Hauptlöschmeister

15 Jahre

Florian Meyer

40 Jahre

Christian Brunow

20 Jahre

Ein Präsent für 100 % Übungsbesuch erhielten Dominik Ewald, Ulrike Fuhr, Norbert Rausch und Ralf Schmitt.