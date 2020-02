Ludwigshafen – „One Bilion Rising 2020“ – Tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Am 14.02.2020 laden das Frauenhaus Ludwigshafen, Wildwasser Ludwigshafen, SOLWODI und die Interventionsstelle Ludwigshafen zur Demonstration und gemeinsamen Tanz gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ein. Diese Aktion ist Teil der weltweiten Kampagne „One Bilion Rising“ (Eine Milliarde erhebt sich), die im Jahr 2012 von der New Yorker Feministin und Künstlerin Eve Ensler ins Leben gerufen wurde.

Gewalt gegen Frauen ist sowohl in Deutschland, als auch weltweit, ein nach wie vor aktuelles Thema, auf das die Aktion aufmerksam machen soll.

Die Veranstalterinnen wünschen sich möglichst viele Mittänzerinnen und Mittänzer.

ONE BILLION RISING…das bedeutet, ins öffentliche und ins individuelle Bewusstsein zu rufen, womit Frauen sich tagtäglich auseinandersetzen müssen.

ONE BILLION RISING…zeigt, wie viele wir sind, die sich weigern, Gewalt gegen Mädchen und Frauen als unabänderliche Tatsache hinzunehmen.

Um 17.30 startet die Demonstration vor dem Rathauscenter durch die Fußgängerzone bis zum Platz der deutschen Einheit vor der Rheingalerie, wo dann gemeinsam getanzt wird.

Lautstark unterstützt wird die Aktion durch die Trommelgruppe „Samba Lundi“.

