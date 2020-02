Frankenthal – Unwetterbedingte Einsätze FW Frankental – Unwetterbedingte Einsätze

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Relativ wenig Auswirkungen hatte das Orkantief Sabine in der letzten Nacht und am heutigen Vormittag für die Frankenthaler Feuerwehr. Bislang kam es lediglich zu 13 unwetterbedingten Einsätzen im Stadtgebiet, bzw. den Frankenthaler Vororten. Den Auftakt machte um 22:26 Uhr die Meldung über einen großen Ast auf der Fahrbahn im Bereich der Wormser Straße, welcher sich jedoch als Fehleinsatz herausstellte. Gegen 23:07 Uhr stürzte ein großer Baum im Bereich der Hildebrandstraße um. Da von dem Baum auf einem Privatgelände keine weitere Gefahr ausging, wurde die Einsatzstelle an die Grundstücksbesitzer mit entsprechenden Verhaltenshinweisen übergeben. An einem Firmengebäude in der Johann-Klein-Straße, an dem derzeit Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, lösten sich gegen 23:15 Uhr diverse Fassaden- bzw. Dachteile, so dass die Straße gesperrt und die Einsatzstelle an die dortige Werkfeuerwehr zu weiteren Abarbeitung übergeben wurde.

Bei fünf weiteren Einsätzen in der Nacht, bzw. am frühen Vormittag wurden gelöste, bzw. lose Metalldachteile und Dachziegeln gesichert und entfernt, sowie zwei umgestürzte Bäume aus dem öffentlichen Straßenbereich geräumt. Im Laufe des Vormittags wurden dann noch fünf weitere Einsätze abgearbeitet, bei denen im Innenstadtbereich u.a. Teile eines Verkehrsschildes abzustürzen drohten. In der Nürnberger Straße hatten sich an einem leerstehenden Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss mehrere Rollläden gelöst, welche unter Einsatz einer Drehleiter entfernt wurden. Zudem waren an einem leerstehenden Haus in der Elisabethstraße einige Dachziegeln auf die Straße gefallen und weitere offenen Stellen von der Drehleiter aus auf dem Dach sichtbar. Da auch hier der Eigentümer nicht erreichbar war, wurde seitens der Stadtverwaltung Frankenthal der Gefahrenbereich entsprechend abgesperrt.