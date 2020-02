Speyer – Werde, was Du willst! – Girls‘ und Boys‘ Day am 26. März 2020

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26. März 2020 laden die Stadt Speyer sowie viele ortsansässige Unternehmen und Behörden wieder Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse zum Girls’Day und Boys’Day ein. Junge Frauen in Deutschland verfügen über eine besonders gute Schulbildung – trotzdem wählt kaum ein Mädchen einen naturwissenschaftlich-technischen Ausbildungsberuf. Damit schöpfen sie ihre Berufsmöglichkeiten nicht voll aus und den Betrieben fehlt es an qualifiziertem Nachwuchs. Am Girls’Day erleben die Teilnehmerinnen in Laboren, Büros und Werkstätten, wie spannend die Arbeit dort ist, gewinnen einen Einblick und erproben ihre Fähigkeiten.

Ebenso ergreifen junge Männer nur selten soziale Berufe. Dabei gibt es jede Menge Berufsfelder, in denen männliche Fachkräfte und Bezugspersonen gesucht werden und sehr erwünscht sind, beispielsweise in den Bereichen Erziehung und Pflege. Deshalb lädt der Boys’Day Jungen dazu ein, pflegerische, soziale und erzieherische Berufe kennenzulernen.

Der Berufsschnuppertag soll Schülerinnen und Schülern eine geschlechtergerechte Berufs- und Studienwahl zu ermöglichen, indem er das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt. Insgesamt bietet die Stadtverwaltung Speyer 29 Plätze für Mädchen und 14 Plätze für Jungen an. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Monika Kabs werden – wie schon in den Vorjahren – je einem Mädchen Einblick in ihren spannenden Berufsalltag gewähren. Außerdem öffnen alle städtischen Kindertagesstätten für ein bis zwei Jungen ihre Türen. Auch die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften, die Deutsche Rentenversicherung, die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt, die Polizeiinspektion, die Stadtwerke, Gartengestaltung Germann, die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, das Amtsgericht Speyer, das Seniorenzentrum „Storchenpark“ und die Firmen Mann und Hummel, PFW Aerospace, TE Connectivity und Modus Consult beteiligen sich an der Aktion.

Das ganze Angebot und Anmeldemöglichkeiten gibt es tagesaktuell im Internet unter der Rubrik „Radar“ bei www.girls-day.de und www.boys-day.de. Alle weiterführenden Schulen in Speyer unterstützen die Initiative und stellen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an diesem Tag vom Unterricht frei.