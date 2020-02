Speyer – Halbseitige Sperrung der Auestraße

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 6. Februar um 19 Uhr findet im Historischen Museum der Pfalz in Speyer der Vortrag „Dem Kaiser ins Gesicht blicken – das Porträt Valentinians I.“ statt. Ausgangspunkt der Erörterung von Christian Witschel ist die spätantike Porträtbüste aus Rom, die derzeit in der Ausstellung “Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike” zu sehen ist. Inwiefern lässt sich ein solches Bildnis als Kaiserporträt identifizieren und in welchem Kontext wurde es ursprünglich aufgestellt? Wie hielt es sich generell mit der kaiserlichen Repräsentation in der Spätantike und insbesondere bei Valentinian I., der Rom nie betrat und dafür umso öfter in Trier weilte. Und wie lief eigentlich das Zeremoniell an der dortigen Kaiserresidenz ab? Diese und viele weitere Fragen weiß Witschel, Professor für Alte Geschichte und Experte für die kaiserliche Repräsentation und die Stadt in der Spätantike, auf spannende Weise zu beantworten.

Die Ausstellung “Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike” ist noch bis zum 15. März 2020 im Historischen Museum der Pfalz zu sehen. Sie rückt den spätantiken Kaiser Valentinian I. und sein bedeutsames Wirken für die Region der Pfalz in den Mittelpunkt. Sein militärischer Ausbau löste eine wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit aus, die viele Spuren hinterlassen hat.

Kurzbiographie

Christian Witschel wurde 1966 in Würzburg geboren. Nach dem Magisterstudium der Fächer Alte Geschichte, Neue Geschichte, Ur- und Frühgeschichte sowie Klassische Archäologie an der Freien Universität Berlin und an der University of Oxford wurde er 1998 an der Wolfgang Goethe-Universität zu Frankfurt am Main promoviert. 2004 folgte die Habitilation an der Ludwig-Maximilians-Universität München, und seit 2005 ist er als Professor für Alte Geschichte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg tätig. Die kaiserliche Repräsentation und die Stadt in der Spätantike stellen nur zwei seiner Schwerpunktthemen dar. Seit 2013 leitet er das Heidelberg Centers for Cultural Heritage als Geschäftsführender Direktor.

Öffnungszeiten

Das Historische Museum der Pfalz ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an Feiertagen auch montags. Weitere Informationen unter www.museum.speyer.de