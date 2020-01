Speyer – Fortsetzung der „Speyerer Rathauskonzerte“ mit einem außergewöhnlichen Liederabend

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem außergewöhnlichen Liederabend für Gesang, Klarinette und Klavier werden die „Speyerer Rathauskonzerte“ im Historischen Ratssaal am Freitag, dem 31. Januar 2020 um 19:30 Uhr fortgesetzt. Das Mondenschatten Trio um die aus Speyer stammende Klarinettistin und Saxophonistin Julia Zinn hat ein eindrucksvolles Programm aus romantischen Werken und modernen Kompositionen zusammengestellt. Neben Franz Schuberts berühmter, wunderschöner Liedkomposition „Der Hirt auf dem Felsen“ sowie Robert Schumanns „Fantasiestücken“ werden weitere romantische Werke von Louis Spohr und Gustav Mahler, aber auch Kompositionen von Ned Rorem und Ralph Vaughan Williams zu hören sein. Die drei Musikerinnen Violetta Hellwig (Sopran), Julia Zinn (Klarinette) und Arina Osaki (Klavier) lernten sich im Studium an der Musikhochschule Mannheim kennen und entdeckten nach und nach die höchst farbenreichen Klangmöglichkeiten ihres Zusammenspiels.

Violetta Hellwig studierte zunächst Gesangspädagogik an der Wiesbadener Musikakademie, bevor sie ihre künstlerische Ausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim in der Klasse von Prof. Rudolf Piernay fortsetzte. Hier studierte sie in der Liedklasse von Prof. Ulrich Eisenlohr sowie in der Opernschule unter der Leitung von Prof. Cosima Sophia Osthoff. Ein besonderes Interesse gilt der zeitgenössischen Musik. Als Solistin ist sie hauptsächlich im kirchenmusikalischen Bereich aktiv. Mit Speyer verbindet sie vor allem ihre Tätigkeit als Stimmbildnerin an der hiesigen Dommusikschule. Julia Zinn erhielt ihre musikalische Grundausbildung bei Professor Hans Pfeifer in Ludwigshafen. Erste Erfahrungen konnte sie unter anderem als Soloklarinettistin im Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz sammeln, aber auch als Mitglied verschiedenster Bands. Während ihres Studiums an der Musikhochschule Mannheim bei Professor Wolfhard Pencz war sie Akademistin und darauffolgend Aushilfe des SWR Sinfonieorchesters und wirkte u.a. bei Produktionen am Nationaltheater Mannheim mit. Julia Zinn unterrichtet als Instrumentalpädagogin an der städtischen Musikschule Mannheim und Speyer.

Die japanische Pianistin Arina Osaki kam, begeistert von der europäischen Kulturlandschaft, schon nach dem Abitur nach Deutschland. Hier studierte sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Klavier im künstlerischen Hauptfach bei Prof. Andreas Pistorius und im Anschluss Liedgestaltung bei Ulrich Eisenlohr. Neben ihrer Konzerttätigkeit arbeitet Arina Osaki als Klavierpädagogin und hat zurzeit einen Lehrauftrag für Korrepetition in der Klasse von Prof. Snezana Stamenkovic an der Hochschule Mannheim inne. Für regelmäßige Konzertbesucher bietet das Kulturbüro ein Abonnement an: Es umfasst alle Konzerte der Saison, ist übertragbar und kostet 60,- € (ermäßigt 45,- €). Einzelkarten kosten 18,- € (ermäßigt 13,- und mit Speyer-Card 16,- €). Erhältlich sind die Eintrittskarten bei der Tourist-Information Speyer, unter www.reservix.de sowie bei allen anderen Reservix-Vorverkaufsstellen. Karten für die Einzelveranstaltungen sind jeweils auch an der Abendkasse verfügbar.