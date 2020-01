Speyer – ACHTUNG #Trickdiebe: Durch “Reinigungsritual” Bargeld in 5-stelliger Höhe ergaunert – #Trickdiebe

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Eine 68-jährige Frau aus Speyer wurde am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Dudenhofer Straße Opfer dreister Trickdiebinnen. Sie wurde dort von einer unbekannten Frau angesprochen, die vorgab, das Opfer heilen zu können. Im weiteren Verlauf des Gespräches, zu dem eine zweite weibliche Person hinzutrat, konnte das Interesse des Opfers an einer “Heilung” geweckt werden. Durch eine überzeugende Gesprächsführung konnte das Opfer dazu bewogen werden, von zu Hause einen geringen 5-stelligen Bargeldbetrag zu holen und diesen im Schützenpark an die “Heilerin” zu übergeben. Das Geld wurde von dieser in Geschirrhandtücher eingewickelt und ein Heilungsritual mit Gebetssprüchen vorgenommen. Hierbei standen sich Opfer und Täter zeitweise mit dem Rücken zueinander. Abschließend erfolgte die Übergabe des Geschirrhandtuchbündels an die Geschädigte, mit der Vorgabe, es die nächsten drei Tage unters Kopfkissen zu legen und dann eine russische Kirche aufzusuchen. Als der Geschädigten später Zweifel aufkamen und sie das Bündel öffnete, stellt sie fest, dass sich darin lediglich Servietten befanden und das Bargeld fehlte.

Die Täterinnen, die russisch gesprochen haben sollen, wurden wie folgt beschrieben:

1.Täterin: ca. 162 cm groß, ca. 50 Jahre alt, dunkle Haare, braune Augen und schlechte Zähne, Mütze 2.Täterin: kleiner wie die andere Täterin, blonde kurze Haare, ca. 35 Jahre, langer Mantel

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu den Täterinnen machen können bzw. möglicherweise selbst durch diese angesprochen wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Zudem ergeht der Hinweis, niemals auf solche “Heilungen” einzugehen. Sollten sie in gleicher Weise angesprochen werden, verständigen sie umgehend die Polizei.