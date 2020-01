Frankenthal – Kindermuseum des Erkenbert-Museums am 31. Januar zum Thema “Landschaften in und um Frankenthal”

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

Erkenbert-Museum Frankenthal

Das Kindermuseum am 31. Januar: „Landschaften in und um Frankenthal“

Am Freitag, 31. Januar geht das museumspädagogische Programm des Erkenbert-Museums in eine neue Runde. Das erste Kindermuseum des Jahres beschäftigt sich an diesem Tag mit dem Thema „Landschaften in und um Frankenthal“.



Landschaften sind ein beliebtes Motiv für Künstler, unabhängig davon, mit welcher Technik sie arbeiten. Im 16. und 17. Jahrhundert fanden Flamen auf der Flucht vor Unterdrückung ihres Glaubens eine Heimat in Frankenthal. Unter ihnen waren zahlreiche Maler, die Landschaftsmotive malten und um religiöse Themen ergänzten. Das Spiel von Licht und Schatten in der Natur, die Vielfalt der Landschaften von Flusstälern über dichte Wälder bis hin zu Feldern und Auen bilden eine Faszination, die auch heute noch so manchen Künstler inspiriert. Museumspädagogin Anja Guntrum betrachtet mit den Kindern verschiedene Landschaftsgemälde und lässt die Teilnehmer entdecken, wie die Maler die Landschaft in Deutschland darstellten. Im Anschluss können die Kinder selbst zeichnen.

Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Erkenbert-Museum. Die Kinder gehen gemeinsam mit Betreuern in das Karolinen-Gymnasium, wo das Kindermuseum während der Sanierungsarbeiten des Museums zu Gast ist. Um 17 Uhr können die Kinder wieder am Museum abgeholt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Bastelmaterialien werden gestellt. Eine Anmeldung ist nur für Gruppen unter 06233 89 285 bzw. museum@frankenthal.de erforderlich.

Jeweils zehn Termine des Kindermuseums und des Museums im Koffer sind für 2020 geplant. Die gedruckten Programmflyer sind zeitnah erhältlich.

Über das Kindermuseum

Das Kindermuseum ist seit vielen Jahren fester Teil des Programms des Erkenbert-Museums. Auch 2020 gibt es wieder zehn Veranstaltungen, in denen Kindern historische Themen spannend näher gebracht werden. Einmal im Monat, außer in den Ferien, gibt es eine Veranstaltung mit museumspädagogisch aufbereitetem Inhalt und anschließender kreativer Gestaltung durch Malen, Basteln oder Töpfern. Teilnehmen können alle Kinder ab fünf Jahren kostenfrei und ohne Voranmeldung. Betreut werden die kleinen Besucher von pädagogisch geschultem Personal, so dass die Eltern in der Zeit ganz entspannt einen kleinen Stadtbummel machen können.

Foto:Gemälde finden sich im Bestand des Erkenbert-Museums:

-Gemälde eines unbekannten Künstlers nach Anton Mirou, „Dorflandschaft mit ausziehender Kuhherde“, 17. Jahrhundert

-„Waldige Dorflandschaft“, Gemälde von Anton Mirou, 17. Jahrhundert

