Frankenthal – An die Opfer des Nationalsozialismus erinnern

Filme und Vortrag

Im Jahr 2020 jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs und damit der

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland und vielen europäischen Ländern.

Das Kriegsende bedeutete das Ende von Verfolgung, Mord, Ausbeutung und Unterdrückung von Millionen Menschen.

Der Förderverein für jüdisches Gedenken zeigt zum Nationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar von 17 bis 19 Uhr am Gedenkstein in der Glockengasse einen Film „Frankenthal in der NS-Zeit“. Mit Fotos und Lebensdaten der Opfer erinnert der Verein auch an die Geflüchteten und Ermordeten in Frankenthal. Film und Fotos werden auf die Wand des benachbarten Hauses projiziert. Hier stand bis 1952 die Synagoge.

Bereits morgens um 10.45 Uhr läuft im Lux-Kino, August-Bebel-Straße, der Film „Die Unsichtbaren“ für die weiterführenden Schulen in Frankenthal. Auch interessierte Bürgerinnen und Bürger können den Film besuchen. Eintritt 3 Euro. Am 18. Februar 1943 schrieb Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels in sein Tagebuch: „Ich habe mir zum Ziel gesetzt bis Mitte, spätestens Ende März, Berlin gänzlich judenfrei zu machen.“ Zwischen 1941 und 1945 haben mehr als 7.000 Jüdinnen und Juden versucht, in der deutschen Hauptstadt im Versteck zu überleben. Nur etwa 1.500 Menschen haben es geschafft, die meisten mit der mutigen Hilfe von Nicht-Juden. Der Film ist ein außergewöhnliches Drama, dessen Drehbuch zum Teil auf Interviews mit Zeitzeugen basiert. Die chronologische Erzählung bleibt spannend bis zur letzten Minute.

In einem Vortrag mit Fotos am Mittwoch 5. Februar, 19 Uhr, im VHS-Bildungszentrum, Schlossergasse 10, erinnert der Förderverein an die rund 400 Opfer des Nationalsozialismus in Frankenthal. Werner Schäfer berichtet über die politisch Verfolgten, Herbert Baum über die Opfer der Euthanasie in der Heil- und Pflegeanstalt Frankenthal, Rüdiger Stein über die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter/innen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: www.juden-in-frankenthal.de

Quelle Text/Bild:Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal