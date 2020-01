Ludwigshafen – ERSTMELDUNG: Feuerwehreinsatz Schillerschule Oggersheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mehrgenerationenhaus: Kulturveranstaltungen 2020

Januar

11.01.//17:00-21:00. We love Pasta! Kochkurs mit dem intalienischen Verein Volare e.V.

verbindliche Voranmeldung: volare.dik@googlemail.com, Teilnahmebeitrag 28,-€/ermäßigt 20,-€ (inkl. Zutaten und Wein)

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

14.01.//19:30-21:00. Musik in der Jurte- Mantra singen mit Franziska Winkler und Christof Linhuber,

Teilnahmebeitrag 12,-€ pro Abend, ermäßigte 10,-€,

Anmeldung bei: christina.egerter@habito-heidelberg.de,

Ort: In der Holzjurte, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

19.01.//15:30. Findus zieht um – Theater en miniature im Schweizer Hof, für Kinder ab 4 Jahren,

keine Anmeldung, nur Tageskasse ab 15:00, Eintritt: Kinder 5,-€,/Erwachsene 8,50€; ermäßigt 3,50€ / 5.-€

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

24.01.//16:00-19:00. Nachtcafé für Senioren – ein Abend in Gemeinschaft

Das Nachtcafé findet in der Regel jeden zweiten Freitag im Monat von 16:00-19:00 in Kooperation mit dem Maria von Graimberg Haus statt.

Anmeldung: Info@mgh-heidelberg.de oder 06221 / 4299020

Kosten: 10,- € und sind als Entlastungspflege anerkannt.

Ort: Agaplesion, Maria von Graimberg Haus, Max- Joseph Str. 60, 69126 Heidelberg

Weitere Termine: 14.02./13.03./17.04./08.05./16-19Uhr + 12.06./10.07. 17-20 Uhr

FEBRUAR

07./08.02.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Abenteuer Arktis, im MGH, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

09.02.//13:00-17:00. Saatgutbörse für Groß und Klein mit nachhaltigen Bastelaktionen, Essen und Trinken

Anmeldung: Anna.kraemer@habito-heidelberg.de, oder Tel.: 06221 4299028

Wo: Räumlichkeiten des Mehrgenerationenhauses Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

11.02.//19:30-21:00. Musik in der Jurte- Körpermusik mit Uwe Loda und Martina Baumann,

Teilnahmebeitrag 12,-€ pro Abend, ermäßigte 10,-€,

Anmeldung bei: christina.egerter@habito-heidelberg.de,

Ort: In der Holzjurte, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

14.02.//16:00-19:00. Nachtcafé für Senioren – ein Abend in Gemeinschaft

Das Nachtcafé findet in der Regel jeden zweiten Freitag im Monat von 16:00-19:00 in Kooperation mit dem Maria von Graimberg Haus statt.

Anmeldung: Info@mgh-heidelberg.de oder 06221 / 4299020

Kosten: 10,- € und sind als Entlastungspflege anerkannt.

Ort: Agaplesion, Maria von Graimberg Haus, Max- Joseph Str. 60, 69126 Heidelberg

Weitere Termine: 13.03./17.04./08.05./16-19Uhr + 12.06./10.07. 17-20Uhr

18.02.//19:30-21:00. Musik in der Jurte- Mantra singen mit Franziska Winkler und Christof Linhuber

Teilnahmebeitrag 12,-€ pro Abend, ermäßigte 10,-€,

Anmeldung bei: christina.egerter@habito-heidelberg.de,

Ort: In der Holzjurte, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

21./22.02.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Fasching, Karneval, Fastnacht- wir feiern im MGH, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

MÄRZ

06./07.03.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Der große Experimente Workshop,im MGH, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

10.03.//19:30-21:00. Musik in der Jurte- Mantra singen mit Franziska Winkler und Christof Linhuber

Teilnahmebeitrag 12,-€ pro Abend, ermäßigte 10,-€,

Anmeldung bei: christina.egerter@habito-heidelberg.de,

Ort: In der Holzjurte, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

13.03.//16:00-19:00. Nachtcafé für Senioren – ein Abend in Gemeinschaft

Das Nachtcafé findet in der Regel jeden zweiten Freitag im Monat von 16:00-19:00 in Kooperation mit dem Maria von Graimberg Haus statt.

Anmeldung: Info@mgh-heidelberg.de oder 06221 / 4299020

Kosten: 10,- € und sind als Entlastungspflege anerkannt.

Ort: Agaplesion, Maria von Graimberg Haus, Max- Joseph Str. 60, 69126 Heidelberg

Weitere Termine: 17.04./08.05./16-19Uhr + 12.06./10.07. 17-20Uhr

17.03.//19:30-21:00. Musik in der Jurte- Körpermusik mit Uwe Loda und Martina Baumann,

Teilnahmebeitrag 12,-€ pro Abend, ermäßigte 10,-€,

Anmeldung bei: christina.egerter@habito-heidelberg.de,

Ort: In der Holzjurte, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

20./21.03.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Kunterbuntes Frühlingsfest, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

APRIL

17.04.//16:00-19:00. Nachtcafé für Senioren – ein Abend in Gemeinschaft

Das Nachtcafé findet in der Regel jeden zweiten Freitag im Monat von 16:00-19:00 in Kooperation mit dem Maria von Graimberg Haus statt.

Anmeldung: Info@mgh-heidelberg.de oder 06221 / 4299020

Kosten: 10,- € und sind als Entlastungspflege anerkannt.

Ort: Agaplesion, Maria von Graimberg Haus, Max- Joseph Str. 60, 69126 Heidelberg

Weitere Termine: 08.05./16-19Uhr + 12.06./10.07. 17-20Uhr

21.04.//19:30-21:00. Musik in der Jurte- Mantra singen mit Franziska Winkler und Christof Linhuber

Teilnahmebeitrag 12,-€ pro Abend, ermäßigte 10,-€,

Anmeldung bei: christina.egerter@habito-heidelberg.de,

Ort: In der Holzjurte, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

MAI

01./02.05.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Weltraumwunder, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

08.05.//16:00-19:00. Nachtcafé für Senioren – ein Abend in Gemeinschaft

Das Nachtcafé findet in der Regel jeden zweiten Freitag im Monat von 16:00-19:00 in Kooperation mit dem Maria von Graimberg Haus statt.

Anmeldung: Info@mgh-heidelberg.de oder 06221 / 4299020

Kosten: 10,- € und sind als Entlastungspflege anerkannt.

Ort: Agaplesion, Maria von Graimberg Haus, Max- Joseph Str. 60, 69126 Heidelberg

Weitere Termine: 12.06./10.07. 17-20Uhr

12.05.//19:30-21:00. Musik in der Jurte- Mantra singen mit Franziska Winkler und Christof Linhuber

Teilnahmebeitrag 12,-€ pro Abend, ermäßigte 10,-€,

Anmeldung bei: christina.egerter@habito-heidelberg.de,

Ort: In der Holzjurte, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

22./23.05.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Wir entdecken die Welt, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

JUNI

12.06.//17:00-20:00. Nachtcafé für Senioren – ein Abend in Gemeinschaft

Das Nachtcafé findet in der Regel jeden zweiten Freitag im Monat in Kooperation mit dem Maria von Graimberg Haus statt.

Anmeldung: Info@mgh-heidelberg.de oder 06221 / 4299020

Kosten: 10,- € und sind als Entlastungspflege anerkannt.

Ort: Agaplesion, Maria von Graimberg Haus, Max- Joseph Str. 60, 69126 Heidelberg

Weitere Termine: 10.07. 17-20Uhr

16.06.//19:30-21:00. Musik in der Jurte- Mantra singen mit Franziska Winkler und Christof Linhuber

Teilnahmebeitrag 12,-€ pro Abend, ermäßigte 10,-€,

Anmeldung bei: christina.egerter@habito-heidelberg.de,

Ort: In der Holzjurte, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126

19./20.06.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Trommelworkshop, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

JULI

10./11.07.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Unser Garten, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

10.07.//17:00-20:00. Nachtcafé für Senioren – ein Abend in Gemeinschaft

Das Nachtcafé findet in der Regel jeden zweiten Freitag im Monat von 16:00-19:00 in Kooperation mit dem Maria von Graimberg Haus statt.

Anmeldung: Info@mgh-heidelberg.de oder 06221 / 4299020

Kosten: 10,- € und sind als Entlastungspflege anerkannt.

Ort: Agaplesion, Maria von Graimberg Haus, Max- Joseph Str. 60, 69126 Heidelberg

24./25.07.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Rund ums Wasser-Spiele und Experimente, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

AUGUST

SEPTEMBER

25./26.09.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Spiel- und Sportfest, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

OKTOBER

09./10.10.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Gruselgeschichten-Hexen, Geister und Vampire, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

NOVEMBER

23./14.11.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Laternenfest, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

27./28.11.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Theaterluft und Bühnenfieber, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

DEZEMBER

11./12.12.//17:00-10:00. Kinderhotel „All inklusive“ Thema: Wir backen und kochen, für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Regulärer Preis: 40,-€ bzw. 25,-€ für Kinder mit HD-Pass incl. Programm, Material, Mahlzeiten, Getränke.

Anmeldung kinderhotel@mgh-heidelberg.de, Ansprechpartnerin: Johanna Niemöller

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Str. 85, 69126 Heidelberg

Adventsbasteln für Kinder ab 4 Jahren

Kontakt: Telefon 06221 4299020

Telefax 06221 4299021