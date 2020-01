Mannheim – MVV präsentiert auf der E-world innovative Lösungen für den Energiemarkt und die Städte von morgen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit seinen Produkten und Dienstleistungen ist das Mannheimer Energieunternehmen MVV aktiver Treiber der Energiewende. Auf der Essener E-world energy & water vom 11. bis 13. Februar 2020 stellt MVV in Halle 3 gemeinsam mit seinen Beteiligungs- und Tochterunternehmen MVV Trading und MVV Enamic sowie seinem Geschäftsbereich MVV Smart Cities innovative Produkte und Dienstleistungen für den Energiemarkt und die Städte von morgen vor. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die Produktlösungen für grüne Energien aus Windparks, die aus der Förderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes(EEG) fallen (Post-EEG) und PPA Produkte (Power Purchase Agreement „Stromkaufvereinbarung“) für Neubauprojekte zur Direktbelieferung von Industriekunden, Stadtwerke und Weiterverteilern. MVV Trading GmbH, das Commodity Dienstleistungsunternehmen der MVV Energie AG Gruppe, bietet speziell auf diese Kundengruppe zugeschnittene Produktlösungen. Neben den Produktlösungen

für grüne Stromlieferungen und digitalen Marktzugangslösungen steht die Systemplattform „Stadtwärts“ für die vollständige Umsetzung einer digitalisierten Prozesswelt von Vertriebskalkulation, Portfoliomanagement, Beschaffung und Reporting für Stadtwerke im Mittelpunkt. MVV Trading hat darüber hinaus mit dem Erwerb der EnDaNet Gmbh sein Energiedienstleistungs- Portfolio um das Datenmanagement für Netzbetreiber, Lieferanten und Händler weiterentwickelt. Mit Hilfe des intelligenten Energiemanagementsystems ABB OPTIMAX© unterstützt MVV Geschäftskunden dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, CO2-Emissionen zu reduzieren und Energiekosten zu senken. Der neue Service ermöglicht neben dem transparenten Einblick in den Energieverbrauch und Echtzeitüberwachung der Energienutzung auch die Möglichkeit, dezentrale Erzeugungsanlagen und flexible Verbraucher zu bündeln, effizient zu steuern und Überschüsse in einem virtuellen Kraftwerk zu vermarkten. Auch über innovative Lösungen für die Städte von morgen informiert und berät MVV auf der Messe. Die Entwicklung einer Stadt zur Smart City ist eine kommunale Zukunftsaufgabe. Mit Services rund um Smart Cities ermöglicht MVV als Systempartner der Kommunen eine effiziente,

nachhaltige und lebenswerte Gestaltung der Städte durch intelligente Nutzung der kommunalen Infrastruktur. Dabei baut das Unternehmen auf die vor Ort vorhandenen Versor gungsnetze für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme auf. Diese erweitert MVV Smart Cities mit Internet of Things (IoT) und integriert diverse IT-, Mobile- und Cloud-Computing-Technologien. Darüber hinaus verfügt MVV Smart Cities auch über Expertise in der Überwachung von Schächten, Verkehrszählungen oder Parksensorik.

Mit fast 6.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 4 Milliarden Euro ist MVV eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland. Im Zentrum unseres Handelns steht die zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung unserer Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten. Ihre individuellen Bedürfnisse und Erwartungen sind unser Ansporn bei der Entwicklung innovativer Produkte und Geschäftsmodelle. Dabei besetzen wir alle Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von der Energieerzeugung, dem Energiehandel und der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umweltgeschäft und dem Energiedienstleistungsgeschäft. Mit unserer Unternehmensstrategie

setzen wir konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien, die Stärkung der Energieeffizienz sowie

den weiteren Ausbau der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung und der umweltfreundlichen Fernwärme. Darüber hinaus investieren wir in die Zukunftsfähigkeit unserer Netze und in die Modernisierung unserer Erzeugungsanlagen. Bei allem, was wir tun, können wir fest auf die gewachsene Kompetenz und das Know-how unserer Mitarbeiter zählen. Ihnen werden wir auch in Zukunft sichere und attraktive Arbeitsplätze bieten.

