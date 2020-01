Ludwigshafen – Zwei Auffahrunfälle und ein Einbruch in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Einbruch in Firma

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag (14.01.2020) auf Mittwoch (15.01.2020) in eine Firma im Bereich in der Mörschgewanne ein, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Aus dem Innern wurde lediglich ein geringer Betrag an Münzgeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Unbekannte versuchten am Mittwoch (15.01.2020) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße einzubrechen. Die Bewohnerin der Wohnung wurde gegen 1.30 Uhr durch Kratzgeräusche an der Eingangstür kurzeitig wach, dachte sich aber nichts dabei. Am darauffolgenden Morgen stellte die Bewohnerin Aufbruchspuren an der Eingangstür fest. Der Einbruch blieb erfolglos. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an der Tür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auffahrunfall – Zeugen gesucht

Ein 56-jähriger Motorradfahrer fuhr am Mittwoch (15.01.2020) einem 47-jährigen Autofahrer auf. Beide Fahrzeuge befanden sich gegen 18.15 Uhr auf der Wollstraße in Richtung Bruchwiesenstraße, als der Autofahrer bremste und der Zweiradfahrer auf diesen auffuhr. Da die Unfallursache nicht geklärt werden konnte, sucht die Polizei nun Zeugen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.