Heidelberg – Der Heidelberger Schulwegweiser 2020 ist da!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eltern von Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen stehen jetzt vor der Entscheidung, eine weiterführende Schule für ihr Kind auszuwählen. Einen kompakten Überblick über das vielfältige Angebot der 28 weiterführenden und beruflichen Schulen bietet der Schulwegweiser 2020 der Stadt Heidelberg. Der Wegweiser ist ein ergänzender Service zu den Informationsangeboten der einzelnen Schulen. Er wird zum Download unter www.heidelberg.de/bildung auf der Homepage der Stadt Heidelberg als PDF-Datei sowie als Flipbook mit Direktlinks zu den Schulen angeboten. In gedruckter Form wird er als Stadtblatt-Sonderbeilage am Mittwoch, 15. Januar 2020, an die Heidelberger Haushalte verteilt.

Der Schulwegweiser 2020 ist eines der städtischen Serviceangebote für Familien in Heidelberg. Er gibt eine erste Orientierung in der vielfältigen Schullandschaft Heidelbergs und informiert über spezifische Angebote, über Ansprechpartner und wichtige Termine.

„Als Kommune tun wir unser Bestes, um gute Rahmenbedingungen zu schaffen“

„Als einer der besten Schulstandorte Deutschlands hat Heidelberg eine solche Vielfalt an Wahlmöglichkeiten, dass sich hier jedes Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten entfalten kann – ganz unabhängig vom sozialen Hintergrund. In kaum einer anderen bundesdeutschen Stadt schaffen so viele Jugendliche den Schulabschluss wie in Heidelberg. Wir als Kommune tun unser Bestes, um gute Rahmenbedingungen für das Lernen zu schaffen. Wir investieren jährlich hohe Millionenbeträge in die Modernisierung unserer Schulen. Und wir nehmen inhaltlich Bildungsverantwortung wahr: im Tandem mit dem Land arbeiten wir im Regionalen Bildungsbüro Heidelberg an Themen wie Digitalisierung, Inklusion und vielen freiwilligen Unterstützungs- und Förderangeboten für Schülerinnen und Schüler“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Für sein schulisches Angebot wurden Heidelberg Bestnoten im Lernatlas der Bertelsmann-Stiftung attestiert. Jeder allgemeinbildende Schulabschluss ist in Heidelberg auch verbunden mit einem Ganztagsangebot möglich. Herausragend ist auch das breite Angebot an Schulen in privater Trägerschaft.