Weinheim – Bergstraße bis nach Stuttgart – Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf besuchte bei der CMT in Stuttgart den Stand der Bergstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

AILEY II

Mit einem fulminanten dreiteiligen Programm gastiert die 1974 gegründete Nachwuchscompany des berühmten Alvin Ailey American Dance Theater, Ailey II, am Freitag, 17.1. und am Samstag, 18.1.2020, jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen. Die erstklassige Company mit zwölf jungen Tänzerinnen und Tänzern auf dem Weg zur Weltspitze hat Werke bekannter Choreographen, aber auch aktuelle, spannende Kreationen kommender Choreographie-Talente im Repertoire.

Beim Gastspiel in Ludwigshafen bildet das von dem in Südafrika geborenen Bradley Shelver choreographierte hochenergetische Tanzstück Where There Are Tongues den Auftakt, das auf der Idee beruht, dass alle Menschen auf dieser Welt gleich sind und nur im Kollektiv erfolgreich sind oder gemeinsam scheitern. Die rhythmisch komplexe Musik der französischen A-Capella-Gruppe Lo Còr De La Plana vereint sich mit Shelvers eigen¬willigem Stil zu einem packenden Tanztheater.

Das Werk Still des früheren Ailey-Tänzers Kirven Douthit-Boyd ist den lesbischen und schwulen schwarzen Künstlern der Harlem Renaissance der 20er und frühen 30er gewidmet, die als Blütezeit von Kunst, Musik und Literatur gilt. In einer Mischung von modernen und zeitgenössischen Bewegungen fängt dieses Ensemblestück zur Musik von Lamar Harris die flirrende Energie gekonnt ein, die die Straßen in dieser historischen Epoche erfüllte.

Breaking Point des in Jamaika geborenen Renee I. McDonald beschreibt zu den starken und pulsierenden Klängen von Audiomachine intensiv und tänzerisch den Kampf um die Erfüllung von Herzenswünschen, bis der Breaking Point erreicht ist.

Preise 54 € / 46 € / 38 € / 32 €

Kartentelefon 0621/504 2558

