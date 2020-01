Germersheim – Xpert- Business Finanzbuchführung (Modul 1)

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kreisvolkshochschule Germersheim bietet wieder einen dreiteiligen Lehrgang in der Finanzbuchführung an. Dieser Lehrgang wendet sich an Beschäftigte in Handel, Industrie und Verwaltung, die eine Tätigkeit im betrieblichen Rechnungswesen anstreben, sowie an Selbstständige. Ebenso ist er für Teilnehmer/innen geeignet, die einen Wiedereinstieg in das Erwerbsleben planen. Die Lehrgangsteile können, je nach Kenntnissen und Fertigkeiten, auch einzeln belegt werden. Nach erfolgreicher, freiwilliger Teilnahme an zwei Teilprüfungen (Teil 2 und Teil 3), wird das Prüfungszeugnis „Geprüfte Fachkraft für Finanzbuchhaltung“ verliehen. Der erste Teil (Modul 1), Finanzbuchführung – Grundkurs (60 Ustd), beginnt am Donnerstag, 30.01.2020, in Germersheim, August-Keiler-Str. 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 082. Der Kurs umfasst 15 Termine und findet jeweils von 18 bis 21 Uhr statt. Die Kosten betragen pro Person 240 Euro zzgl. 25 Euro für Arbeitsbücher. Dieser Kurs aus dem System Xpert-Business vermittelt grundlegende Kenntnisse der Buchführung, Bilanzierung und Kontenführung und gibt Einblick in die steuerlichen Pflichten eines Unternehmens. In zahlreichen Beispielen und Übungsaufgaben aus der betrieblichen Praxis wird das neu erworbene Wissen direkt eingesetzt.

Lerninhalt u.a.:

– Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten

– Inventur, Inventar und Bilanz

– Konten und Organisation der Buchführung

– Verbuchen aller laufenden und gängigen Geschäftsvorfälle einschließlich Personalkosten und Umsatzsteuer.

Im Anschluss an den Kurs kann die bundeseinheitliche Zertifikatsprüfung Xpert-Business abgelegt werden. Prüfungstermin: 25.06.2020 (Prüfungsgebühr 50 Euro).Das Modul 1 steht unter der Leitung von Gerald Kessing. Eine Anmeldung ist erforderlich und zu richten an die Geschäftsstelle der Kreisvolks-hochschule (persönlich), Ritter-von-Schmauß-Str./Ecke Paradeplatz, Seiteneingang der Berufsbildende Schule, UG, telefonisch: 07274-53334 bzw. -53382, per Mail: vhs@kreis-germersheim.de oder online über das Buchungsformular: www.kreis-germersheim.de/kvhs.