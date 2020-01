Hördt – Täterfestnahme nach Einbruch

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zur Finissage der Ausstellung “Gestaltung der Zukunft” im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, treten am Donnerstag, 16. Januar 2020, 18 Uhr, der Künstler René Hüls und Ausstellungskuratorin Dr. Pamela Pachl vom Ernst-Bloch-Zentrum in einen Dialog über Philosophie und Kunst. Gemeinsam denken Künstler und Kuratorin über die Frage nach: Wie wollen wir leben, lieben und arbeiten? Im Dialog werden sich die Berührungspunkte von Philosophie und Kunst unweigerlich offenbaren: Die Werke Ernst Blochs und die Philosophie im Allgemeinen dienen dem Bildhauer René Hüls als Inspirationsquellen. Sensibel und kritisch zugleich hinterfragen seine Arbeiten den gegenwärtigen Status unserer Gesellschaft vor dem Hintergrund der großen Themen der Menschheit. René Hüls, 1973 in Lörrach geboren, war im Jahr 2019 Balmoral-Stipendiat. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, an der Kunstakademie Düsseldorf und lebt heute in Köln. Im Gespräch am 16. Januar sind Interessierte eingeladen, Intentionen und Hintergründe der Kunstwerke kennenzulernen und an den Reflexionen über den Zustand unserer Welt teilzuhaben.

Die Ausstellung “Gestaltung der Zukunft” der Stipendiat*innen des Künstlerhauses Schloss Balmoral und des Landes Rheinland-Pfalz 2018/19 ist eine Kooperation zwischen dem Arp Museum Bahnhof Rolandseck, dem Forum Alte Post Pirmasens, dem Kunstverein Ludwigshafen, dem Ernst-Bloch-Zentrum und dem Künstlerhaus Schloss Balmoral, Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.bloch.de.