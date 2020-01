Ludwigshafen – Wohnungsbrand

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Schimmelreiter

Mit Alize Sandwijks bilderstarker Aufführung von John von Düffels Bearbeitung von Theodor Storms Erzählung Der Schim¬melreiter gastiert das Theater Bremen am Donners¬tag, 9.1. und am Freitag, 10.1.2020, jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen. In ihrer über-raschend aktuellen Inszenierung spielt das Thema Klimawandel eine wichtige Rolle, un¬ter-strichen durch das atmosphärische Bühnenbild von Thomas Rupert. Als erdrückende Flut, vor der nur ein neuer Deich schützen kann, finden sich hier Unmengen an Plastikbeuteln wie¬der, die das Publikum am Theater abgegeben hatte. Wenn der Wind in sie hineinfährt, wöl¬ben sie sich zu unheilvollen Erscheinungen, die gespenstisch das traurige Ende vorwegneh¬men.

Der Deichgraf Hauke Haien wird zum Propheten einer selbstverschuldeten Katastrophe. Wie die jungen Menschen heute träumt er von einem Le¬ben im Einklang mit der Natur. Beherr-schen will er sie, nicht zerstören. Gemeinsam mit sei¬ner Frau Elke kämpft er für neue Kon¬zep-te zu Landgewinnung und Küstenschutz. Aber die Widerstände im Dorf sind gewaltig. Und so greift am Ende eine Flut un¬gekannten Ausmaßes die aus Rücksicht auf die Vorbehalte der Bevölkerung entstandene Schwachstelle der neuen Deichkonstruktion an und zerstört das Leben, das Glück und die Utopie der harmonischen Ko¬existenz von Mensch und Natur. Gera-de weil Theodor Storm am Ende seinen Helden de¬mon¬tiert, hat seine Geschichte bis heute eine ungeheure Kraft. Sie erzählt davon, wie sehr die Erde Visionäre braucht, auch wenn es keine einfachen Lösungen für die aktuellen Probleme gibt.

Der niederländischen Regisseurein Alize Zandwijk gelingt es beeindruckend, die mystische, unterschwellig bedrohliche Stimmung der Novelle auf der Bühne greifbar zu machen. Dazu tragen wesentlich das hervorragende Schauspielensemble und die Musikerin Maartje Teussink bei, die vom Bühnenrand aus mit Klarinette, Kontrabass, Gitarre und eingestreuten Songs die düstere Stimmung verstärkt.

Preise 35 € / 30 / 25 € / 20 €, Kartentelefon 0621/504 2558