Ludwigshafen – Wie bunt ist eigentlich Ihr Haus?- Thermografie-Spaziergang in Friesenheim

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Klimaschutzbüro der Stadt Ludwigshafen und Energieberater Harms Geißler der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz laden am Mittwoch, 5. Februar, zu einem Thermografie-Spaziergang ein. Für den Rundgang kommen ausschließlich ein- und zweigeschossige Häuser in folgenden Straßen in Friesenheim in Frage: Von-Stephan-Straße, Faberstraße, Schuckertstraße, Riedsaumstraße, Siemensstraße, Dieselstraße und Ernst-Lehman-Straße. Bei dem Rundgang werden ausgewählte Wohnhäuser von außen mit einer Wärmebildkamera betrachtet und sonst nicht sichtbare Wärmeverluste erkennbar gemacht. Dabei erklärt der Energieberater mögliche Energiesparmaßnahmen im Gebäudebestand und erläutert die Möglichkeiten sowie Grenzen der Thermografie. Im Anschluss an den Spaziergang können die Gespräche in einer naheliegenden Gaststätte vertieft werden. Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Wer teilnehmen möchte und sein Haus mit einem Blick durch eine Thermografie-Kamera sehen will, kann sich entweder telefonisch unter Telefon 0621 504-3064 oder per E-Mail unter Doendue.Colombara@ludwigshafen.de bis zum 23. Januar 2020 anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Route ist abhängig von der Lage der angemeldeten Gebäude. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Bei Regen kann der Spaziergang nicht stattfinden und wird verschoben. Wer darüber hinaus mehr über die Energiesparmöglichkeiten in seinem Haus wissen möchte, kann einen Termin für die kostenlose persönliche Energieberatung in Ludwigshafen, Wredestraße 33, unter 0800 6075600 (kostenlos) vereinbaren. Auch ein Energie-Check zuhause ist möglich, dieser kostet dank einer Förderung des Ministeriums für Wirtschaft und Energie nur 30 Euro. Weitere Informationen zur Energieberatung der Verbraucherzentrale finden sich unter www.energieberatung-rlp.de.