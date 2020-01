Heidelberg – Stadtentwicklung 2020: Das alles passiert auf den Konversionsflächen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Entwicklung der Konversionsflächen wird auch 2020 spannend. Das alles steht an:

Patrick-Henry-Village (PHV): Heidelbergs größte Konversionsfläche wird sich in den kommenden Jahren zum 16. Stadtteil entwickeln. 10.000 Menschen sollen hier wohnen und 5.000 Arbeitsplätze entstehen. Bereits ab 2020 soll Leben in PHV einziehen: Die Stadt plant in enger Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Zwischennutzungen in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit sowie Kreativwirtschaft. Auch Wohnen soll schnellstmöglich wieder möglich sein. Grundlage für die langfristige Entwicklung ist der dynamische Masterplan, den der Gemeinderat im März 2020 beschließen soll. Die Bürgerschaft wird intensiv beteiligt. So kann man sich beispielsweise beim Bürgerfest am 12. Januar 2020 ein Bild von der Fläche machen und bis zum 15. Januar online unter www.phv-mitsprechen.de seine Anregungen abgeben.

Heidelberg Innovation Park (hip): Der digitale Innovationspark wird auch im Jahr 2020 weiterwachsen. In sämtlichen Bestandsgebäuden im östlichen Bereich werden die Sanierungsarbeiten beginnen, darunter das iWerkx von Investor Dr. Friedrich Höpfner und das Begeisterhaus des DAI. Im östlichen Bereich des Innovationsparks fällt der Startschuss für die bauliche Erneuerung der technischen Infrastruktur und für die Planung des Umbaus der Bestandsstraßen.

Südstadt: Im ersten Halbjahr 2020 starten die Arbeiten für das Grün- und Freiflächenprojekt DER ANDERE PARK. Die MTV Bauen und Wohnen GmbH & Co. KG setzt den Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen fort und beginnt zudem 2020 mit der Sanierung der Bestandsgebäude MTV Nord – am Ende werden im Quartier insgesamt rund 1.300 Wohneinheiten vorhanden sein. Die ehemalige Chapel an der Römerstraße – das künftige Bürgerzentrum für die Südstadt – wird im zweiten Halbjahr 2020 bezugsfertig. Zudem beginnen Anfang 2020 Investoren mit Sanierungs- und Neubaumaßnahmen auf den Campbell Barracks. Die Sanierung am künftigen Karlstorbahnhof wird fortgesetzt und mit den Außenanlagen soll im Jahr 2020 begonnen werden.

Hospital: 2019 erfolgten die ersten Abriss- und Rückbauarbeiten auf dem Areal, in dem in den nächsten Jahren rund 600 Wohnungen rund um einen großen Park entstehen werden. Einer der ersten Nutzer wird das Collegium Academicum sein, das 200 Wohnheimplätze für junge Menschen schaffen wird. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen bereits Ende 2020 einziehen.