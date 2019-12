Weinheim – Weinheimer Jugendfeuerwehr sammelt Christbäume

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

[RM] Die Weinheimer Jugendfeuerwehren sammeln auch 2020 wieder ausgediente Christbäume.

An Heilige drei Könige wird bei den meisten Familien traditionell der ausgediente Weihnachtsbaum abgeschmückt. Danach kümmern sich dann die Weinheimer Jugendfeuerwehrabteilungen in den Ortsteilen um die Entsorgung. Bei der Christbaumsammelaktion 2020 werden in Sulzbach, Oberflockenbach, Rippenweier, Ritschweier und in Lützelsachsen die alten Bäume am Samstag, den 11. Januar ab 8:00 Uhr eingesammelt. Im Ortsteil Hohensachsen sammelt die Jugendfeuerwehr nur am Freitag den 10. Januar ab 14 Uhr die Bäume ein.

Die Bäume müssen ab den jeweilig angegebenen Uhrzeiten gut sichtbar am Straßenrand gelagert und restlos abgeschmückt sein. Es darf kein Lametta oder sonstiger Christbaumschmuck mehr an ihnen hängen. Grünschnitt nimmt die Jugendfeuerwehr keinen mit. Wenn die Bäume nicht zur angegeben Zeit bereitstehen, ist eine spätere Abholung durch die Jugendfeuerwehr nicht möglich. Natürlich freuen sich die Jugendfeuerwehren über einen Obolus für die Entsorgung. Damit werden die Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr über das laufende Jahr finanziert. Bitte binden Sie kein Geld an die Bäume, sondern besser einen Zettel mit ihrem Namen und ihrer Anschrift, damit die Jugendlichen bei ihnen klingeln können.

Die Entsorgung der Bäume findet in den Ortsteilen verschieden statt. In Sulzbach wird die AVR mit einem Pressfahrzeug am Kerweplatz auf die eingesammelten Bäume warten und direkt verarbeiten. Die Bäume aus Lützelsachsen und Hohensachsen werden zunächst in das örtliche Feuerwehrgerätehaus gebracht und in von der AVR dort abgestellte Abrollbehälter eingelagert. Diese wie auch die Bäume aus Sulzbach kommen dann in die Biogasanlage der AVR. In Oberflockenbach, Rippenweier und Ritschweier werden die Bäume aufgehäuft und erstmal getrocknet. Traditionell lässt man in Oberflockenbach zum Fastnachtsdienstag, (25.2.) den Fasching mit dem verbrennen des Fastnachtshaufen hinter den Tennisplätzen des KSV Steinklingen ab 18 Uhr ausklingen. Auch in Ritschweier und Rippenweier wird man die Bevölkerung einladen. In Rippenweier findet das sogenannte Frühlingsfeuer am 21. März statt. Der Termin in Ritschweier steht noch nicht fest und wird rechtzeitig bekannt gegeben,

Die Jugendfeuerwehr Weinheim Abteilung Stadt wird keine Christbäume einsammeln. Bei nahezu 30 000 Einwohnern wäre dies logistisch für die Jugendfeuerwehr im Stadtgebiet nicht zu bewältigen. Wer hier wohnt und seinen Christbaum entsorgen lassen will, muss ihn entweder als Grünschnitt bei der AVR Rhein – Neckar anmelden. Alternativ kann man den Baum auch in sein Auto laden und auf den Kompostplatz im Hammerweg 69 Weinheim, oder zur Sammelannahmestelle der AVR in Hirschberg (Lobdengaustraße 21) fahren.

Text: Ralf Mittelbach

Bild: Ralf Mittelbach Archiv 2017