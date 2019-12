Landau – Gedenken zum 40. Jahrestag des Flugzeugabsturzes bei Mörzheim

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist ein Ereignis, das sich in das kollektive Gedächtnis der Mörzheimerinnen und Mörzheimer eingebrannt hat: Am Vormittag des 20. Dezembers 1979 stürzte ein Bundeswehr-Kampfflugzeug vom Typ Phantom während einer Flugübung unmittelbar bei Mörzheim auf freiem Feld ab. Nur knapp konnten die Piloten Major Helmut Brodam und Leutnant Erich Wießler noch verhindern, dass die Maschine direkt über dem Stadtdorf abstürzte. Beide überlebten den Absturz nicht. Zum 40. Jahrestag lud die Reservistenkameradschaft Landau jetzt zur Erinnerung an das Unglück an den Gedenkstein östlich von Mörzheim ein. „Nur einen Wimpernschlag war Mörzheim von der Katastrophe entfernt. Die zwei Piloten konnten in den letzten Sekunden ihres Lebens verhindern, dass der Ort in schwerste Mitleidenschaft gezogen wurde und möglicherweise zahlreiche weitere Menschen den Tod fanden. Nur wenige Meter vom Ortsrand waren noch Trümmer der Maschine zu finden“, sagte Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron bei seiner Ansprache an der Absturzstelle. „Eine Gemeinschaft kann nach einem solchen Unglück entweder auseinanderbrechen oder stärker zusammenwachsen. In Mörzheim hat die Tragödie die örtliche Gemeinschaft gestärkt und gefestigt.

Die Mörzheimerinnen und Mörzheimer standen und stehen zusammen – und sie gedenken noch immer des Ereignisses und der beiden Piloten.“ Dies sei eine wertvolle und würdige Form der Erinnerungskultur. „Mein Dank geht daher an die Reservistenkameradschaft Landau, die mit dieser Zusammenkunft die Erinnerung an das Unglück und die Opfer bewahrt.“ Dr. Ingenthron legte im Namen der Stadt und des Stadtvorstandes am Gedenkstein ein Blumengebinde nieder. Neben Dr. Ingenthron sprachen auch Oberstabsfeldwebel d. R. Rüdiger Thomaschewski für die Reservistenkameradschaft, Kriminalhauptkommissar a. D. Roland Schlosser und Mörzheims Ortsvorsteherin Dorothea Müller. Zudem waren ehemalige Kameraden des ehemaligen Jagdbombergeschwaders 35 unter Führung des früheren Commodore Koch nach Mörzheim gekommen, um der beiden Piloten zu gedenken.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.